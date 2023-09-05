Эксклюзив 05 сентября 2023, 13:46 «Ставки по вкладам будут расти». Россиянам рассказали об альтернативах юаню для сбережений Аналитик Разуваев: вместо юаня сбережения можно хранить в дирхамах и манатах Pxhere

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Юань — не единственный актуальный способ хранения сбережений. Как еще можно сохранить и приумножить деньги, объяснил «360» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

На фоне роста курса доллара и евро россиянам начали советовать вкладываться в юань. По словам Разуваева, у китайской валюты есть хорошие альтернативы, например дирхам Объединенных Арабских Эмиратов и азербайджанский манат. Можно сохранить сбережения, вообще не вкладываясь в валюту, сообщил финансовый аналитик.

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«У нас будет расти ключевая ставка, я уверен, ставки по вкладам будут расти. Рублевые депозиты — тоже неплохо. Есть, в конце концов, фондовый рынок, особенно акции высокотехнологичных компаний», — рассказал экономист.

По словам собеседника, несмотря на СВО и общее падение рынка с момента размещения в декабре 2021 года примерно в три раза выросли акции одной из компаний в сфере кибербезопасности. Кроме того, повышается стоимость акций «Сбера», указал Разуваев. Компания и так должна была показать рекордную прибыль по итогам года, а подъем ставки еще больше увеличит доход, значит, и дивиденды, пояснил специалист.

«Так что юань — тоже можно, конечно. Я сторонник все-таки фондового рынка, дирхама и маната», — подчеркнул финансовый аналитик.

Хранить ли в рублях и долларах

Хранить сбережения можно и в российской валюте, если человек живет в рублевой зоне, сообщил экономист. Ставки по вкладам уже поднялись и продолжат расти, обратил внимание собеседник «360».

«Более того, у нас с этого года налог на депозиты работает. Чем выше ставка по вкладам, тем больше необлагаемая налогом сумма дохода. То есть, исходя из нынешней ключевой ставки 12%, там сейчас 120 тысяч рублей. Я думаю, на конец года ставка будет 14% — будет 140 тысяч», — пояснил Разуваев.

Аналитик добавил, что вкладываться в доллары сейчас не стал бы. Специалист предположил, что в преддверии выборов рубль подорожает. Кроме того, неизвестно, как будет складываться ситуация с санкциями, заключил экономист.