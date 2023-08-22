Деньги 22 августа 2023, 13:36 Аналитик Зварич объяснил рост популярности юаня в России Аналитик Зварич заявил, что популярность юаня растет на фоне недружественности доллара

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Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в беседе с изданием kp.ru объяснил рост популярности юаня в России.

Последний опрос ВЦИОМа показал, что у россиян вырос интерес к «альтернативным» валютам. Около 4% респондентов рассказали, что хранят деньги не в рублях, долларах и евро, а в другой валюте, например, в юанях.

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По словам аналитика, возросший интерес к китайской валюте можно объяснить увеличением товарооборота между Россией и Китаем. Кроме того, в банках растет количество предложений по вкладам и облигациям в юанях, добавил Зварич.