Общество 15 апреля 2024, 12:59 Исследование Superjob: 83% россиян уверены, что достойны большей зарплаты

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Около 83% россиян признались, что заслуживают более высокой заработной платы. При этом многие не верят в возможность увеличения оклада, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob.

Около 26% опрошенных уже ведут переговоры о прибавке, 32% пока только готовятся к разговору с начальством. Более 25% респондентов стесняются попросить повышения. Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей.

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Отмечается, что лишь 4% работников считают свою зарплату соответствующей уровню квалификации.