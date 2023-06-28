Эксклюзив 28 июня 2023, 12:16 Россиянам объяснили, как повышение ключевой ставки может отразиться на их жизни Аналитик Беляев: повышение ключевой ставки может привести к увеличению цен РИА «Новости»

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Если ЦБ повысит ключевую ставку, то предприятиям станет сложнее работать. Такой шаг в конечном итоге может негативно отразиться на остальных сторонах жизни, в том числе, вероятно, вырастет ценник в магазинах. Такое мнение в разговоре с «360» высказал финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Ключевая ставка — ставка ЦБ, на которую ориентируются при назначении своих ставок по кредиту все остальные коммерческие банки. Эта ставка используется в качестве рычага денежно-кредитной политики для воздействия на всю экономику со стороны Центрального банка», — уточнил он.

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Коммерческие банки ориентируются на эту ставку при кредитовании физических лиц и промышленности. При ее повышении увеличивается стоимость кредита для клиентов финансовых организаций.

«Это сдерживает развитие предприятий и их производственную деятельность», — отметил эксперт.

По его словам, ЦБ повышает ключевую ставку, исходя из соображений о том, что при увеличении ставки можно снизить и удержать уровень инфляции.

«Но инфляция бывает разного рода. У нас она не всегда зависит от действий монетарных властей. То, что экономике будет работать сложнее с повышенной ключевой ставкой, это совершенно очевидно и совершенно понятно», — подчеркнул Беляев.

Он добавил, что повышение ставки «сдерживающим образом повлияет на развитие экономики».

«Отсюда ухудшение всех остальных сторон жизни, а в конечном итоге и повышение цен», — заключил финансовый аналитик.

Ранее представитель Банка России заявил, что на следующем заседании совета директров ЦБ ключевую ставку могут поднять. Он напомнил, что она не менялась с сентября 2022 года.