Деньги 28 июня 2023, 08:18 Банк России допустил повышение ключевой ставки в скором времени Зампред ЦБ Заботкин: ключевую ставку могут повысить уже на ближайшем заседании РИА «Новости»

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Ключевую ставку могут поднять на следующем заседании совета директоров Центробанка впервые за долгое время. Такое заявление сделал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, сообщило РИА «Новости».

Заботкин напомнил, что ключевую ставку не меняли с сентября 2022 года. Это достаточно длительный период ее неизменности. Он пояснил, что в течение всего последнего периода ставка в 7,5% соответствовала «нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели». До сих получаемые данные подтверждали правильность такого решения.

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По его словам, баланс рисков все больше оказывается смещен в проинфляционную сторону. Представитель ЦБ отметил расширение внутреннего спроса у частного и государственного секторов, в последние месяцы происходит ускорение кредитования.

«Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», — сказал он.

Ранее в июне Центробанк не стал менять ключевую ставку, она осталась на уровне 7,5% годовых.