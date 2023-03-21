Эксклюзив 21 марта 2023, 12:55 «Ретейлеры могут поднять». Производители риса высказались о возможном росте цен на продукцию Предприниматель Березовская допустила рост цен на рис из-за наценок ретейлеров freepik

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В России нет оснований для увеличения роста цен на рис, рассказала «360» руководитель компании «Чистый рис» Светлана Березовская. По ее словам, повлиять на стоимость товара могут ретейлеры.

Собеседница издания отметила — она ничего не может сказать про возможное повышение цен, но сейчас в Краснодарском крае высевают на 40 тысяч гектар риса меньше. Несмотря на это, общие площади остаются примерно такими же, как были в прошлом году, поэтому оснований для значительного подорожания нет.

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«Если магазины не поднимут, ретейлеры могут поднять», — объяснила ситуацию Березовская и добавила, что производители в меньшей степени влияют на ценообразование.

По словам главы кубанского предприятия, в прошлом году урожай был не слишком хорошим. Из-за того что где-то воду на поля подали чуть позже, уборка «ушла в осень» — весь рис не получилось собрать, потому что комбайны попросту тонули.

«Мы вырастили две тысячи тонн, могли переработать в крупу тысячу тонн, но продали 52 тонны. Остальное продали просто сырцом», — уточнила предприниматель.

Ранее источники «Коммерсанта» предупредили, что цена на рис может вырасти на 10-30%. Это может случиться из-за прошлогодней аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае.

На ситуацию отреагировали в министерстве сельского хозяйства. Там отметили, что власти не видят оснований для увеличения стоимости риса, сообщил ТАСС.

Ранее в стране зафиксировали подорожание некоторых овощей. Эксперты объяснили это истощением запасов прошлогоднего урожая.