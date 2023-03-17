Общество 17 марта 2023, 04:24 Россиянам объяснили причины подорожания ряда продуктов Life: цены на ряд продуктов в России пошли вверх Pxhere

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Под конец зимы россияне в разных регионах страны заметили повышение цен на повседневные продукты. Много где стали дороже овощи и некоторые виды алкоголя, а где-то ценник поднялся на молочную продукцию. По мнению экспертов, для некоторых товаров сезонное колебание стоимости нормально. В других случаях рост может быть вызван, в частности, изменением логистических цепочек поставок. Об этом сообщил Life.

Как следует из данных Росстата, к концу зимы розничные цены на «овощной набор» повышались быстрее обычного.

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«То, что овощи к концу зимы дорожают, — это не новость», — уточнил основатель торговой компании «Планета лета» Павел Малинский.

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По его словам, цена на капусту, морковь, свеклу и другие овощи растет из-за истощения запасов прошлогоднего урожая. Однако Малинский отметил, что даже в этом случае прибавка в цене лука не может быть более 1%.

Он предположил, что рост цен происходит из-за того, что крупные торговые сети уже много лет организовывают поставки продукции из Египта, Ирана и Азербайджана. В этом году, в связи с экономической ситуацией в мире, такая доставка стала дороже. Кроме того, медленно происходит перевод логистических цепочек в пользу отечественных поставщиков.

Малинский считает, что уже в марте цены на большинство овощей должны пойти вниз.

Цены на некоторые виды молочной продукции также возросли. Дело в процедуре «Честный знак». Оплачивать эту маркировку должна торговая компания, но иногда продавцы решают заложить все в стоимость для покупателя.

С начала года пошли вверх и минимальные розничные цены (МРЦ) на игристое вино, водку, коньяк и бренди. Таким образом, подорожали в среднем на 5-6% практически все виды крепких напитков, а ряд игристых вин — на 40%.