Путин назвал использование доллара в качестве оружия ошибкой США | 360°

Власть 27 октября 2022, 19:31 Путин назвал использование доллара в качестве оружия ошибкой США Президент Путин: США подорвали доверие к доллару, используя его как оружие РИА "Новости"

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Страны всего мира теряют доверие к американскому доллару, потому что власти США стали использовать его в качестве оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что сегодня это ключевой вопрос не только финансовой сферы, но и всего мира. Он напомнил, что мир перешел на Бреттон-Вудскую систему, отказавшись от «золотого стандарта» в пользу резервных валют. Но сейчас она дает сбой.

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«Огромная ошибка со стороны США — использовать доллар в качестве оружия. Потому что это подрывает доверие и к другим резервным валютам. Все задумались, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах. Но выйти из этой системы непросто, потому что американцы создали очень мощную систему», — подчеркнул Путин.

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Президент России добавил, что все страны должны иметь возможность гарантировать себе суверенное развитие, а мировая финансовая система должна быть независимой. Это поможет в работе международных институтов по оказанию помощи бедным государствам и обеспечит трансфер образования и технологий. В этом заинтересовано большинство стран мира.

Предтечей создания такой системы Путин назвал расширение расчетов в национальных валютах. В качестве примера он привел торговые отношения России с Индией и Китаем. При этом он подчеркнул, что рано или поздно мир перейдет на единую деполитизированную финансовую систему.