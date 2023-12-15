Деньги 15 декабря 2023, 16:46 ЦБ приблизился к завершению цикла повышения ключевой ставки Глава ЦБ Набиуллина: рост ключевой ставки приближается к завершению РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центробанк уже близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, однако решения будут приниматься исходя из поступающих данных. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Если исходить из нашего базового сценария, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, [от того,] что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции», — пояснила она.

Реклама

Набиуллина добавила, что на следующем заседании Банка России будет обновляться прогноз. От него в том числе будут зависеть дальнейшие решения.

По итогам совещания совета директоров Банк России 15 декабря решил повысить ключевую ставку до 16% годовых. Решение принималось с учетом динамики инфляции. При этом глава ЦБ выразила уверенность в том, что темпы инфляции в России в 2024 году будут снижаться, в том числе под влиянием уже принятых решений в сфере денежно-кредитной политики.