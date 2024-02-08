Деньги 08 февраля 2024, 21:55 Министерство санкций. ЕС не сможет убрать лазейки в антироссийских ограничениях Экономист Зубец: ЕС не отследит поставки России электроники двойного назначения Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Санкции ЕС и США против России действуют уже несколько лет, однако работают они совсем не так, как хотели бы этого на Западе. В страну продолжают поступать «запрещенные» Евросоюзом и их американскими коллегами товары, что их раздражает. Лазейки в рестрикциях призвали срочно найти и решить эту проблему. Какие меры предпримет Евросоюз и почему ему не удастся «задушить» российскую экономику — в материале «360».

Много лазеек — бешенство ЕС

Руководство Европейского союза потребовало от глав государств срочно пресечь «незаконные» поставки товаров в Россию. По мнению высокопоставленных чиновников, теперь Брюссель должен взять на себя контроль над закрытием лазеек в санкциях. Об этом сообщило Politico со ссылкой на соответствующее письмо Еврокомиссии.

Нелицеприятная ситуация с практически не работающими ограничениями злит и вынуждает европердставителей искать другие способы дестабилизации российской экономики.

Поэтому глава финансовой службы ЕС Мейрид Макгиннесс и глава торгового ведомства Валдис Домбровскис взялись за эту проблему и пообещали лично разобраться в том, как компании уклоняются от санкций.

Руководитель торгового ведомства Валдис Домбровскис. Фото: Lvaro Ballesteros/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава финансовой службы Евросоюза Майрид Макгиннесс. Фото: Antti Aimo-Koivisto/Global Look Pre Руководитель торгового ведомства Валдис Домбровскис. Фото: Lvaro Ballesteros/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава финансовой службы Евросоюза Майрид Макгиннесс. Фото: Antti Aimo-Koivisto/Global Look Pre

Макгиннесс и Домбровскис заявили, что в апреле этого года собираются провести очередные встречи с лидерами стран-участниц ЕС и обсудить с ними принятые меры для блокировки поставок санкционных товаров в Россию.

По данным политиков, экспорт запрещенных товаров из Евросоюза в страны, не входящие в ЕС, вырос с трех миллиардов евро до начала конфликта на Украине до 5,6 миллиарда евро к середине 2023 года.

В письме глава финансовой службы и руководитель торгового ведомства уточнили: подсанкционные товары из Евросоюза попадают в Россию через страны, не входящие в ЕС. Затем их реэкспортируют через дочерние компании европейских предприятий, осуществляющих свою деятельность за пределами альянса.

Зарубежные обозреватели напомнили, что хотя сами санкции в отношении России согласовывают на уровне Евросоюза, за их реализацию отвечает руководство стран-членов блока. В свою очередь Еврокомиссия контролирует то, как они это делают.

Теперь же комиссия исследует возможность создания органа, который будет надзирать за соблюдением санкций, что позволит, по сути, отнять у местных властей эти полномочия. Грубо говоря, Еврокомиссия поставила цель — создать целое министерство санкций.

Больше всего еврочиновников беспокоят предметы и технологии, которые напрямую не относятся к оружию, но в то же время каким-то образом их могут использовать в военных целях.

Фото: Sascha Steinach /dpa-Zentralbild/Global Look Press

Лазейка в лазейке

Осуществлять контроль за «штучными» и узконаправленными производствами (например, военной промышленности) довольно легко, рассказал «360» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Однако то же самое нельзя сказать об электронике и мелких запчастях широкого применения. По его словам, электронику, которую используют в оружии, производят десятки компаний, и покупают тысячи потребителей.

Такой товар циркулирует на международном рынке, и проследить всю массу, так скажем, электроники двойного назначения, что могут использовать в стиральной машине или ракете, просто невозможно. Алексей Зубец экономист

Он предположил, что создание нового контролирующего органа ЕС позволило бы пресекать поставки подобной техники. Однако не все так просто — ситуацию усложняет работа сложившихся торговых цепочек.

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Собеседник «360» объяснил: например, потребитель из Киргизии покупает станки или оборудование и, не декларируя передачу товара, продает технику на территории России. При подобной передаче факт такой продажи не фиксируют ни в одном документе, уточнил Зубец.

«Такие поставки через конечного потребителя вполне допустимы и легальны, и отследить их невозможно. Если бы у Евросоюза была возможность контролировать такую куплю-продажу, то они давно бы запретили такой экспорт», — заключил экономист.