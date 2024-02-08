Мир 08 февраля 2024, 16:37 Стало известно, кого включат в новый пакет санкций ЕС Bloomberg: новые санкции ЕС затронут 55 компаний и более 60 физлиц Unsplash

Читать 360tv в

Евросоюз запланировал ввести санкции против 55 компаний и более 60 лиц, которые якобы помогали России производить оружие. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Ограничения будут нацелены на отдельных лиц и фирмы, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными фирмами для создания вооружений», — указали в издании.

Реклама

По информации агентства, санкции коснутся судоходных организаций, которые якобы перевозили боеприпасы из КНДР в Россию, а также военных, политиков и директоров компаний.

Ранее немецкое информагентство DPA предположило, что Евросоюз объявит о новом пакете антироссийских ограничений в годовщину начала СВО — 24 февраля. В санкционный перечень могут войти порядка 200 имен и названий. По данным издания, включенным в список компаниям запретят продавать России технологии, используемые для военной отрасли.

Помимо ограничений Евросоюз собирается конфисковать доходы от заблокированных российских активов, добавили в немецком агентстве.