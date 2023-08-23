Эксклюзив 23 августа 2023, 16:27 «Математическая задачка». Экономист Добромыслов назвал условия для получения хорошей пенсии Экономист Добромыслов призвал скорректировать систему расчета пенсий в России Vladimir Baranov/GlobalLookPress

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Систему расчета пенсий в России необходимо корректировать согласно экономическим условиям, которые складываются в стране. Об этом «360» рассказал руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов РФ, кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

Игра в считалки

Данные сервиса «Работа.ру» показали, что россияне хотели бы получать пенсию в размере 69 тысяч рублей. Однако для этого люди должны начать откладывать деньги уже с 20 лет. При этом в расчетах выплат не учитывается инфляция, отметили эксперты.

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«Вообще-то это чисто математическая задачка, называемая опционный расчет», — заявил Добромыслов.

Он подтвердил, что на пенсию лучше начинать копить с молодых лет, когда человек приходит на работу и только вступает в трудовые отношения. При этом в системе расчета выплат в России существует парадокс: чем меньше сотрудник получает, тем коэффициент замещения у него получается выше.

«Что такое коэффициент замещения, это тоже надо понимать. Это на сколько процентов пенсия сможет заместить заработную плату», — объяснил экономист.

Каким должен быть стаж

Отсюда следует, что трудовая деятельность у человека действительно должна начинаться примерно в 20 лет. Сегодня официальный пенсионный возраст для мужчин в РФ составляет 65 лет, а трудовой срок достигает 45 лет. У женщин — на пять лет меньше.

«За это время человеку необходимо накопить пенсионные права. Не деньги, а пенсионные права, выраженные в деньгах», — добавил Добромыслов.

По мнению эксперта, чтобы накопить на достойную пенсию, люди должны официально работать и иметь хорошую зарплату. При этом средний доход в России достаточно низкий, отметил кандидат наук.

«Первое: необходимо, чтобы у нас минимальная официальная заработная плата была намного выше, чем сегодня она установлена. Второе — это чтобы люди были обеспечены работой на протяжении всей своей трудовой деятельности, и чтобы работодатель за них мог отчислять необходимый страховой процент. К сожалению трудовой процент у нас тоже не очень высокий», — рассказал специалист.

Кроме того, индексация пенсий в России происходит гораздо медленнее инфляционных процессов. Систему расчета выплат в стране необходимо менять, резюмировал эксперт.

«Конечно, эту систему (и расчета пенсий, и учета пенсионных прав — прим. ред.) надо корректировать и менять в соответствии со складывающимися экономическими условиями», — заключил он.

Международная организация труда установила, что средний размер пенсии должен быть не менее 40% от утраченной зарплаты, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По данным Росстата, в мае 2023 года это соотношение в РФ составило 26,7%.