Общество 23 августа 2023, 10:57 Россияне назвали желаемый размер пенсии «Известия»: россияне назвали желаемой пенсию в 69 тысяч рублей Alexander Legky, AlexanderLegky/GlobalLook Press

Читать 360tv в

Оптимальный размер пенсии, который хотели бы получать россияне, составляет в среднем 69 тысяч рублей. Такой результат показал опрос «СберНПФ» и «Работа.ру», сообщили «Известия».

Самую большую пенсию хотели бы получать жители Краснодарского края — они назвали сумму в 104 тысячи рублей. На втором месте идет Московский регион с суммой 84 тысячи рублей, а на третьем — Самарская область с цифрой 80 тысяч.

Реклама

Самый низкий желаемый размер пенсии назвали в Челябинской области, где средняя оптимальная сумма составила 46 тысяч рублей. За этим регионом следует Татарстан с цифрой 53 тысячи рублей. На третьем месте оказалась Свердловская область с оптимальной пенсией 56 тысяч рублей.

В Минтруде сообщили, что сейчас фактическая сумма страховых выплат по старости в России составляет в среднем 21,8 тысячи рублей.

Международная организация труда установила, что средний размер пенсии должен быть не менее 40% от утраченной зарплаты, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Данные Росстата показали, что в мае 2023 года это соотношение в России составило 26,7%. По мнению эксперта, цифра объясняется несовершенствами порядка расчета поддержки и механизма индексации, а также серыми схемами оплаты труда.

Ранее юрист Марина Антонова назвала два способа получить прибавку к пенсии. Один из них касается работающих пенсионеров.