Эксклюзив 17 мая 2023, 01:33 «Люди гуляют по барам». Ресторатор Третьяков рассказал, выгодно ли держать заведение в центре Москвы Ресторатор Андрей Третьяков назвал сервис в России лучшим в мире Телеканал «360»

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В России одна из самых сильный ресторанных и клубных культур в мире, заявил ресторатор Андрей Третьяков. В беседе с Марусей Михейчик в эфире программы «360» «Тет-а-тет с Марусей» он рассказал, что держать бар в центре Москвы выгодно, а работать лучше всего по соседству с другими заведениями.

Работать и зарабатывать

Андрей Третьяков напомнил, что представители отрасли пережили непростые времена — по бизнесу ударила пандемия коронавируса. Однако в спокойное время приличный бар дает хорошую маржинальность, отметил ресторатор.

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«Сейчас мы вышли где-то на 25% за тот год с учетом всего <…> Меньше 20% годовой маржинальности не опускались еще ни разу», — рассказал собеседник «360».

По его словам, ресторанная отрасль разбита на сегменты, поэтому говорить о конкуренции не совсем верно.

«Мы с удовольствием открываемся по соседству с кем-то. У нас „Техника безопасности“ рядом с „Профсоюзом“. От нас к ним ходят, от них — к нам. Наоборот, кластерами работать легче. Люди приезжают в одно место и гуляют по барам», — отметил Третьяков.

Лучшие в своем деле

Ресторатор рассказал, что какой-то привязки по возрасту гостей заведений нет. Одинаково мало или много могут отдыхать как 20-летние, так и более зрелые посетители. Чтобы заведение стало популярным, оно должно отвечать запросам людей. Клубная культура в России одна из самых сильных в мире, добавил Третьяков.

«Даже в Дубае отдыхаешь в каком-то клубе и просишь принести тебе коктейль, тебя посылают и говорят: „Вот в бутылке берите, пейте“. То есть подача, цена, качество и сервис в России — номер один», — уточнил гость программы «Тет-а-тет с Марусей».

В России ранее объявили 10 лучших ресторанов по версии национальной премии Where to eat. В перечень вошли пять столичных заведений.