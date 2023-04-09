Москва 09 апреля 2023, 01:05 Пять московских ресторанов вошли в топ-10 лучших в России Freepik

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В России назвали десять лучших ресторанов страны по версии национальной премии Where to eat. Как сообщили в Telegram-канале пресс-службы Мостуризма, пять из них находятся в Москве.

В десятку лучших вошел ресторан Twins Garden, заняв второе место. На четвертой строчке — White Rabbit, на пятой — Savva. Седьмое место у ресторана AVA, девятое занял Folk.

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«Поздравляем московских рестораторов и шеф-поваров с новыми достижениями. Вы в очередной раз подтвердили высокий уровень гастрономической культуры столицы», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Первое место рейтинга — у ресторана Birch из Санкт-Петербурга. В целом места топ-10 практически полностью поделили между собой Москва и Петербург. Лишь одну — десятую — строчку занял красноярский ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen.

Московский регион получил также и спецнаграды. В номинации «Ресторан-легенда» победило московское «Кафе Пушкинъ», а бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин стал шеф-поваром года.