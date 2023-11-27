Эксклюзив 27 ноября 2023, 19:21 Льготная ипотека в 2024 году. Прогнозы, обновления, подводные камни Президент МАИН Радченко: первоначальный взнос на льготную ипотеку вырастет Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

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Лимит выдач льготной ипотеки собираются увеличить. По крайней мере, как утверждают журналисты, такие планы есть у российского Минфина. Как это скажется на самой программе льготного кредита на жилье и какие условия сложатся для желающих приобрести квартиру в 2024 году? На вопросы «360» ответила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Спрос на программу льготного ипотечного кредитования неуклонно растет, что привело, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, к перегреву рынка.

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Также почти исчерпан лимит на выдачу льготной ипотеки в таких организациях, как ПСБ, Совкомбанк, МКБ и Райффайзенбанк. Сбер по некоторым программам льготной ипотеки уже превысил планку.

Далее — прямая речь собеседницы «360».

Сейчас льготную ипотеку выдают на покупку новостроек, для регионов максимальная сумма — шесть миллионов рублей, для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 миллионов рублей.

Купить квартиру так может любой желающий, который подтвердит свою платежеспособность и оплатит 20 процентов первоначального взноса. Срок зависит от возраста заемщика: предельно ипотеку можно взять на 25 лет, если заемщику, к примеру, 30 лет.

Льготный кредит можно взять на квартиру в строящемся доме, в новостройке, а также на частный дом с участком / Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Госпожа Набиуллина уже повысила первоначальный взнос на пять процентов. С нового года есть вероятность, что она поднимет эту сумму до 25%, а может, и до 30%. Меньшее число заемщиков тогда сможет воспользоваться льготой, но это оправданная мера.

Сейчас очень большая часть заемщиков, примерно 65%, платят больше половины своих доходов на обслуживание кредитов. Это снижает качество их жизни и создает риски для банковской системы.

Поэтому чем больше первоначальный взнос, тем больше уверенности, что человек, раз он скопил эти деньги, умеет с ними обращаться.

Программы вроде IT-ипотеки не так распространены в силу того, что не так уж много у нас айтишников, чтобы это мешало бюджету. А вот льготная ипотека на новостройки продлится до 1 июля 2024 года. Но есть большая вероятность, что ее продлят.

Ключевая ставка существует в этой системе сама по себе. На нее влияет инфляция.

К сожалению, в ближайшие полгода-год мы будем жить с довольно высокой инфляцией. Чтобы этот показатель как-то снизить, ЦБ предпринимает попытки повысить ключевую ставку. Сейчас она составляет 15%.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Очередное заседание Центробанка нас ждет 15 декабря. Думаю, ключевую ставку повысят до 16-17%, поскольку декабрь — традиционно инфляционный месяц: все покупают продукты, подарки, делают крупные покупки.

По моему мнению, инфляция будет самая высокая в этом году, до марта ключевая ставка точно будет двузначная.