Эксклюзив 27 ноября 2023, 14:11 «Компании выгодно не иметь брака». Эйчар-специалист объяснил причину спроса на многозадачность Эйчар-специалист Лоикова: спрос на многозадачных сотрудников связан с кризисом Freepik

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Спрос на многозадачных сотрудников увеличился в России втрое. В кризис компании традиционно оптимизировали штат и пытались сохранить ценные кадры, объяснила «360» независимый эйчар-специалист Зулия Лоикова.

Кризисная оптимизация

«В любой кризис происходит оптимизация. Очень важно сохранить то количество людей, которые эффективно работают. Это как „жир“, когда в хорошие годы компании могут позволить себе иметь много разноплановых специалистов, но в кризис смотрят на тех, кто имеет смежные навыки», — сказала она.

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В качестве примера Зулия Лоикова привела продажи и маркетинг, когда один и тот же специалист сможет отвечать за оба связанных направления. Он привлечет клиента как маркетолог и сразу же сам оформит сделку или направит его по воронке продаж. По словам эйчар-специалиста, выгодней оптимизировать расходы и держать в штате одного такого эффективного специалиста, чем двух-трех.

Уровень доходов

«Многозадачность получает большой спрос в кризисное время, когда компании не могут позволить себе расширить штат и им нужно за условно небольшие суммы <...>. Зарплата может быть вполне хорошая», — объяснила она.

Зулия Лоикова сообщила, что часто в таких случаях меняли не только оклад, но и мотивационную часть зарплаты. Например, вводили поощрения за плановые показатели или дополнительные успехи.

РИА «Новости»

«Одно дело платить две зарплаты и налоги, другое — одну плюс налоги, но привязанную, например, к KPI. Стал заметным спрос на бонусную часть, дополнительную финансовую мотивацию. Она привязывается к конкретным весомым достижениям. Компаниям важен результат, за который они готовы платить и платить достойно», — заявила эйчар-специалист.

Инженер и испытатель

Такие тенденции проявились, например, в производственном секторе. Зулия Лоикова привела в пример инженеров-проектировщиков и инженеров-испытателей. Если раньше их обязанности делили два специалиста, то теперь совместит один. По ее словам, такой сотрудник не только сам разработает продукцию, но и возьмет на себя ответственность за результаты работы. Это одна из причин возросшего спроса на многозадачных специалистов.

«Цепочка ответственности в данном случае закрепляется за человеком, и всегда есть с кого спрашивать. Компании это крайне выгодно именно в кризис. Порой зарплаты бывают очень достойные. Просто компании выгодно не иметь брака, не иметь рекламации, поэтому они таким образом стимулируют персонал», — объяснила она.

Сохранение штата

Вторая причина — желание сохранить временно незадействованные, но важные для компании кадры. Эйчар-специалист заявила, что так делали в период сокращения числа заказов.

«Для того чтобы не растерять ценные кадры, которые по крупицам собирали, взращивали и обучали, работодатели стараются найти им применение и занять их, заполнить рабочее время», — заявила она.

Важно, чтобы человек чувствовал свою востребованность, объяснила она. Зулия Лоикова заявила, что работнику важно заниматься делом, чтобы не потерять мотивацию.