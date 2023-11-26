Общество 26 ноября 2023, 13:37 Каждая вторая компания в России запланировала пересмотреть оклады персоналу Superjob.ru: каждая вторая компания собирается пересмотреть оклады сотрудников РИА «Новости»

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В течение 2023 года восемь из 10 работодателей повышли заработные платы своим сотрудникам — к такому выводу пришли специалисты исследовательского центра портала Superjob.ru. Каждая вторая компания, по данным сервиса, планирует повышение в ближайшее время.

В опросе портала приняли участие представители тысячи компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

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Судя по результатам исследования, на повышение зарплаты в 2024 году надеются 49% респондентов или каждый второй опрошенный. Причем чем моложе россияне, тем больше они ждут пересмотра величины заработка. Специалисты также отметили, что число ожидающих пересмотра окладов в 2024-м — самое высокое за последнее четыре года.

При этом почти половина (47%) представителей компаний указали, что уже проводили повышение или индексацию зарплат в течение последних шести месяцев. В каждой третьей организации (32%) сообщили, что пересматривали оклады от полугода до года назад.

Таким образом, авторы опроса пришли к выводу, что в 2023-м восемь из 10 работодателей увеличили зарплаты сотрудникам. Не заставит себя ждать и новое повышение. По крайней мере, каждый второй эйчар указал, что их организация собирается пересмотреть оклады в скором времени.