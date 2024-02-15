Эксклюзив 15 февраля 2024, 13:27 Вторая экономика. Каким будет криптовалютное будущее России Трейдер Каминский: ЦБ должен объяснить россиянам, как работать с криптовалютой Unsplash

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В ЦБ назвали возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос способности инвесторов адекватно оценить риски пока открытый. Как отметил в беседе с «360» криптовалютный тренер, трейдер и майнер Евгений Каминский, в ближайшие годы этот рынок может оказаться выгодным для государства с точки зрения налогообложения. Важно только объяснить населению, как с ним работать.

Далее — его прямая речь.

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Смягчение позиции Центробанка

Интересно, что Центробанк решил немного смягчить свою позицию относительно криптовалют. Единственное, что не сделал ЦБ при этом, — не сказал людям, как с этим работать. Фактически никакой просветительской деятельности по этой теме не ведется силами государства.

Вся просветительская деятельность по криптовалюте — на плечах экспертов. Очень много в эту сферу приходит мошенников, которые разводят граждан. Поэтому, если Центробанк сказал такое, то следующий логичный шаг — объяснить людям, что это и как с этим взаимодействовать.

В ближайшие несколько лет это может быть выгодно государству с точки зрения налогообложения, понимания некоего объема денежной массы, которая никак не учитывается.

Думаю, что все к этому придет, потому что сейчас это такая большая серая финансовая зона для государства. Фактически — вторая экономика, которую государство очень выборочно контролирует.

Pxhere

Риски и возможности

Как работать с криптовалютой? Здесь есть несколько вариантов. Наверное, самый простой — попробовать купить свою первую криптовалюту, зарегистрироваться на бирже и завести туда деньги. Почему биржа? Это огромный набор инструментов, который позволяет по-разному научиться работать с криптовалютой.

Есть самый простой вариант, когда вы просто купили и забыли о ней. Она там растет или падает — такая долгосрочная или краткосрочная инвестиция. Можно, условно говоря, депозит положить на бирже, как в банке. Можно ее ссудить, во что-то обернуть — есть масса разных инструментов, которые предлагает биржа.

Почему биржа? Потому что биржа надежнее. Биржа пять-семь лет существует. Это безопасно, с вашими деньгами в случае непредвиденных обстоятельств ничего не случится. Ну и это удобно.

Если мы говорим про какие-то крупные суммы, то здесь, конечно, вопрос. Хранить большие суммы на бирже — не очень хорошая история, потому что биржа так или иначе периодически подвергается взломам.

РИА «Новости»

Хакеров как раз интересуют кошельки с большими суммами. В мире криптовалют все кошельки анонимны. Единственное, что на них можно увидеть, — количество криптовалют, которые на них находятся.

Поэтому большие суммы не рекомендуется хранить на бирже. Есть холодные кошельки, которые можно приобрести в любом проверенном интернет-магазине, — на любой размер и вкус. Большая отрасль, все есть в наличии. И тогда можно не беспокоиться за сохранность своих средств. Потому что это наиболее безопасный способ хранения. Это в том случае, если вы выбираете стратегию «купить и забыть».

Вернемся к более рискованной стратегии. Если вы выбираете трейдинг, какой-то фондовый рынок, там плюс-минус те же базовые инструменты. Но на криптобирже их намного больше и намного меньше ограничений. Там можно брать в кредит, который может увеличить ваш депозит до 100 раз.

Понятно, что это очень рисковая история, потому что любые колебания рынка могут дать как плюсы, так и минусы. Есть возможность, в принципе, остаться без средств. Поэтому начинающим не советовал бы лезть во фьючерсную торговлю.

Хочу предостеречь и от мошенников. Понятно, что есть схемы, при которых у вас будут пытаться выманить средства. Но самая часто встречающаяся история — мошенники обещают в кратчайшие сроки какие-то большие проценты.

Вообще, крипторынок довольно волатильный, и там действительно бывают большие проценты в короткий срок. Но никто не может обещать именно конкретный, этого никто не знает. Как только видите такое предложение, будьте осторожны.