Деньги 15 февраля 2024, 10:33 Центробанк отказался считать криптовалюту платежным средством в России Полякова: Центробанк не рассматривает криптовалюту как расчетную единицу РИА «Новости»

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Банк России не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства в стране. Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила замглавы регулятора Ольга Полякова.

«Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации», — отметила она.

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По ее словам, при инвестициях в криптовалюту существуют определенные риски. Это объясняется тем, что сложно объективно оценить волатильность цифровых денег, подытожила она.

По данным главы Российской ассоциации криптовалют Юрия Припачкина, в текущем году биткоин может подорожать до 90 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта является альтернативой традиционным финансовым инструментам.

С конца января 2024 года криптобиржа Binance перестала поддерживать операции с российским рублем.