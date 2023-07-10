Эксклюзив 10 июля 2023, 16:46 «Это борьба с бедностью». В Госдуме высказались о возможном удвоении МРОТ к 2030 году Депутат ГД Стенякина: увеличение МРОТ поспособствует росту зарплат и борьбе с бедностью РИА «Новости»

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Увеличение МРОТ поспособствует росту зарплат и сокращению расслоения между бедными и богатыми, рассказала «360» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она напомнила, что о необходимости повышения минимального размера оплаты труда в части борьбы с бедностью в рамках ПМЭФ заявлял президент Владимир Путин.

Ударить по бедности

По словам парламентария, сейчас правительство запланировало увеличение минимального размера оплаты труда в следующем году на 18,5% — это больше, чем рост инфляции в стране. Стенякина добавила, что в Минтруде подготовили документ, согласно которому к 2030 году в номинальном исчислении МРОТ может увеличиться в два раза. Собеседница «360» подчеркнула, что в России катастрофично низкая стоимость труда. Часто представители бизнеса не испытывают потребности в модернизации производства для своего развития — они считают, что проще нанять несколько человек и платить им низкие зарплаты. В повышении минимального размера оплаты труда несколько составляющих, отметила Стенякина.

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«Первое: конечно, это борьба с бедностью. Конечно, это сокращение расслоения между самыми богатыми и самыми бедными. Естественно, это рост заработных плат, причем во всех сферах — как производственных, так и бюджетных. Естественно, государство вместе с тем не уходит от мер поддержки, социальной поддержки семей с детьми. То есть комплексно поможет нашим гражданам иметь более достойный, качественный образ жизни», — объяснила она.

Поддержать экономику

Екатерина Стенякина подчеркнула: с увеличением средств, которыми будут располагать экономически активные россияне, вырастет и покупательская способность. Это значит, что дополнительные деньги поступят и в бюджет.

«Конечно, это не критичные цифры, но все равно очень уверенные, потому что это продовольствие, это легкая промышленность, все потребительские товары, в том числе сфера услуг. Это прежде всего малый и средний бизнес — то, что нуждается в поддержке. Поэтому увеличение МРОТ, с другой стороны, это стимулирование спроса, что очень важно для нашего бизнеса», — рассказал депутат.

Увеличение уровня зарплат поведет за собой увеличение размера пенсионных отчислений, добавила Стенякина. По ее словам, прожиточный уровень в России всегда ниже МРОТ.

Кто окажется в зоне риска

Несмотря на позитивные моменты, существуют и определенные риски.

Вслед за увеличением минимального размера оплаты труда бизнесу точно так же нужно будет повышать зарплаты у себя на предприятиях. Что они сделают? Повысят цены на товары и услуги, которые они производят. Вот здесь, конечно, очень важно, <…> чтобы бизнес не повышал стоимость на товары и услуги за счет того, что он своим сотрудникам повышает заработные платы, а увеличивал производительность труда, в том числе внедряя новые современные технологии. С этим в нашей стране иногда возникают трудности — легче просто увеличить отпускную стоимость произведенной продукции, чем оптимизировать производство, делать его более технологичным и, значит, на первом этапе вложиться, а потом получать прибыль. Екатерина Стенякина депутат Госдумы

К такому готовы не все представители бизнеса, добавила Стенякина. Она выразила уверенность в том, что правительство сможет достигнуть баланса и не допустить ситуации, когда следом за увеличением МРОТ подорожают товары и услуги.

«Конечно, повышение уровня МРОТ — это очень хорошая идея <…> У нас есть высокооплачиваемые специалисты, есть люди, которые получают минимальный размер оплаты труда, то есть самые низкооплачиваемые категории, и есть так называемый средний уровень. Так вот — очень важно, чтобы при повышении МРОТ зарплата работников среднего уровня тоже выросла», — подчеркнула Екатерина Стенякина.

По ее словам, в бюджетной сфере все гораздо проще — там действуют специальные тарифные сетки.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что МРОТ к 2030 году может увеличиться вдвое. Она предрекла значительные изменения в экономической сфере после увеличения этого размера.