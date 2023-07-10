10 июля 2023, 12:34
Депутат Госдумы Бессараб допустила, что МРОТ к 2030 году может быть увеличен вдвое
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) объективно может увеличиться в два раза к 2030 году. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.
По словам депутата, МРОТ неоднократно повышался в течение последних двух лет, в следующем году он увеличится на 18,5%.
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Бессараб отметила, что повышение минимального размера оплаты труда вдвое к 2030 году увеличит покупательский спрос и повлечет за собой существенные изменения в сфере экономики.
МРОТ в РФ
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