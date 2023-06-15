Эксклюзив 15 июня 2023, 13:19 Экономист объяснил, почему в конце лета и осенью можно ждать понижения цен на продукты Экономист Долгова: ценники на продукты могут уменьшатся к осени в случае хорошего урожая Freepik

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Цены на продукты в России летом и осенью могут немного упасть благодаря хорошему сбору урожаю в стране. Такое мнение в разговоре с «360» высказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

«Продовольственная дефляция, то есть снижение цен на продовольственные товары, как правило, в конце лета и в первый месяц осени связана со снижением цен на плодоовощную продукцию. В первую очередь это касается овощей и фруктов, которые произрастают на территории нашей страны», — рассказала она.

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По ее словам, во второй половине лета и в начале осени идет сезон сбора урожая.

«В те годы, когда хороший урожай, когда природно-климатические условия позволяют собрать много овощей и фруктов, сохранить их, то цены снижаются. В этом году на снижение цен могут влиять именно природно-климатические условия», — объяснила Долгова.

Однако она заметила, что есть ряд факторов, которые препятствуют сильному снижению цен на плодоовощную продукцию, выращиваемую в России.

«Это рост цен на удобрения, рост цен на запчасти к импортному оборудованию, что приводит к удорожанию ремонта. Еще один фактор — природно-климатические условия, которые влияют на сбор урожая», — добавила экономист.

Например, в дождливую осень тяжелее собирать картофель. Его сложнее закладывать в хранилище и сохранить на будущее.

«Сезонная дефляцию если будет, то по отдельным продуктам, и в пределах 3-4%», — заключила эксперт.

Ранее руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая спрогнозировала падение цен на некоторые продукты в РФ летом и осенью. Она напомнила, что в стране в прошлом году собрали рекордный урожай зерна.