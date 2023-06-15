Деньги 15 июня 2023, 03:53 Экономист рассказал, ждать ли снижения цен на продукты летом и осенью Экономист Беленькая: сезонное снижение цен на продукты можно ожидать летом и осенью Freepik

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Стандартного сезонного снижения цен на продукты питания стоит ждать в этом году летом и осенью. Об этом «Известиям» заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Однако другие экономические факторы могут также повлиять на цены — в том числе негативно.

Эксперт объяснила, что сезонное снижение цен по отношению к предыдущему месяцу скорее всего будет, а вот сохранится ли продовольственная дефляция по отношению к предыдущему году, неизвестно. Это связано с тем, что 2022-й год принес рекордный урожай зерна. Станет ли этот год лучше или хотя бы таким же по показателям урожая — пока неизвестно.

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Кроме этого, негативно на ценах может сказаться ослабление курса рубля, увеличение затрат на логистику и рабочую силу, а также рост оптовых цен на топливо внутри страны.

«К тому же оказать влияние на мировые цены зерна может решение России относительно продления зерновой сделки или выхода из нее», — добавила экономист.

Ранее стало известно, что лекарства в России могут значительно подорожать — на 15-20%. Это связано с законопроектом об ограничении маркетинговых бонусов, который может принять Госдума.