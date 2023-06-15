Эксклюзив 15 июня 2023, 13:49 Экономист объяснил, есть ли смысл получать накопительную пенсию раньше срока Экономист Добромыслов: накопительная пенсия в России маленькая, ее можно получить раньше РИА «Новости»

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Россияне действительно могут получать пенсию раньше срока, но в этом нет особого смысла. Ведь речь идет о ее небольшой, накопительной части, заявил в разговоре с «360» руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России, кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

«Пенсия накопительная может быть назначена раньше, человек может прекратить свою трудовую деятельность, но страховую пенсию он получать не будет. Накопительная пенсия настолько маленькая, что человек сам на нее не пойдет. Она составляет около полутора-двух тысяч рублей», — рассказал он.

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Добромыслов напомнил, что в России есть общеустановленный пенсионный возраст: для мужчин это 65 лет, для женщин — 60.

«Правда, мы не завершили переходный период. К 2027 году это будет именно такой возраст. Есть категория лиц, которые могут досрочно выходить на пенсию, это связано с вредными, опасными работами. Есть ряд лиц, которые выходят немного раньше на пенсию по выслуге лет», — уточнил он.

Также есть россияне предпенсионного возраста — это те, кто уволены и не могут устроиться на работу.

«Им разрешают выходить на пенсию на два года раньше. Но это должны быть определенные условия, а не простое желание гражданина», — подчеркнул эксперт.

О том, что часть пенсии можно получить в РФ досрочно, ранее сообщил экономист Сергей Кикевич.