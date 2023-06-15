Общество 15 июня 2023, 04:18 Экономист рассказал, как получить пенсию раньше срока Экономист Кикевич заявил о возможности получения выплат раньше выхода на пенсию РИА «Новости»

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Накопительную часть пенсии возможно получить раньше наступления пенсионного возраста, установленного в стране. Об этом сообщил экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич в беседе с Ura.ru.

По его словам, пенсионные выплаты должны состоять из двух элементов — трудовой пенсии и накопительной части. Первую гражданину платят при достижении определенного возраста, а вторую можно получить до этого.

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«Есть накопительная часть. Ее можно получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию (65 лет у мужчин, 60 лет у женщин — прим. ред.), а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет — для мужчин», — сообщил он.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал агентству, что еще на пенсию можно выходить досрочно. Подобный сценарий возможен для тех, кто работает в опасных условиях. Все зависит от степени вредности на производстве, где трудится человек.

В основном такая схема распространяется на работников шахт, химических предприятий, бортпроводников, пилотов и тех, кто работает в тяжелых условиях климата.

Ранее в Госдуме предложили повысить зарплату всем учителям до двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) во всех регионах. По словам заместителя главы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, инициатива направлена на привлечение специалистов на педагогические должности вне зависимости от их местонахождения.