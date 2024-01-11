Эксклюзив 11 января 2024, 13:11 Экономический импульс. Как Россия достигнет роста ВВП до 4% за год Эксперт финансового рынка Бархота: рост ВВП России за год сможет превысить 4% РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин допустил, что рост ВВП страны по итогам года будет больше 4%. Это самая высокая планка прогнозов по росту валового внутреннего продукта России, заявил в интервью «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота. И ее можно достичь.

«Если мы посмотрим на предварительные прогнозы экономического роста России на 2024 год, то увидим, что там достаточно серьезное расхождение между прогнозом Банка России и прогнозом Минэкономразвития. Минэкономразвития примерно два раза оптимистичней», — сказал Бархота.

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Однако планки роста ВВП до 4% вполне можно достичь. Эксперт обратил внимание, что в 2022–2023 годах внешняя конъюнктура была тоже не самая благоприятной.

«Речь идет о ценах на энергоносители и некоторых проблемах с экспортом продукции, в том числе готовой, из России. Как раз в 2024 году может быть некое сочетание более благоприятствующих факторов. Во-первых, внешнеэкономическая конъюнктура будет более благоприятной, энергоносители будут себя чувствовать более уверенно. Во-вторых, внутренний спрос будет поддерживаться высоким уровнем занятости, который характерен вообще для нашей хозяйственной системы», — пояснил специалист.

Во всем нужен баланс

Бархота добавил, что достаточно серьезный импульс для развития экономики дает развитие оборонно-промышленного комплекса. Это связано с тем, что в цепочку кооперации включены многие смежные отрасли: начиная от металлургии и химической промышленности, заканчивая торговлей и даже потребительским сектором.

«В то же время благодаря сбалансированному подходу в части финансовой политики, по мере замедления инфляции у нас есть определенные осторожные надежды на рост доходов домашних хозяйств. Отсюда и рост потребления», — сказал эксперт финансового рынка.

Антироссийские санкции не сработали

Собеседник «360» напомнил, что с начала введения серьезных санкций против России прошло два года. За это время экономическая система во многом приспособилась и адаптировалась к ситуации.

«Мы можем говорить о том, что в текущий момент вектор развития экономики проходит уже во многом по автономному пути и в меньшей степени зависит от контрактов с нашими партнерами, особенно предыдущими. Это позволяет надеяться на более серьезные темпы экономического роста и сбалансированного развития как по линии производителей, то есть бизнес-сектора, так и по линии домашних хозяйств», — заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что значительные меры Центробанка и правительства России нацелены на подавление инфляции. Президент заверил, что повышенная ключевая ставка регулятора носит временный характер.