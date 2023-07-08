Эксклюзив 08 июля 2023, 00:49 Эффект бумеранга. США прочувствуют на себе санкционный раж Политолог Самонкин: российский бизнес отомстит США за санкционирую политику продажей акций РИА «Новости»

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Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек Соединенным Штатам час расплаты за агрессивный «санкционный раж». Если в условиях ограничений российские инвесторы будут массово продавать акции, внутри США начнется экономическая неразбериха. Об этом заявил в беседе с «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи ООН Юрий Самонкин.

Далее — его прямая речь.

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Альтернативные пути

В условиях строжайших санкций, которые вводят США и коллективный Запад в отношении не только официальных российский компаний и государственных лиц России, но и предпринимателей и бизнесменов, вероятность того, что наши инвесторы будут массово продавать акции, тем самым устроив экономическую неразбериху внутри США, вполне велика.

Потому что есть другие альтернативные логистические пути, куда российский бизнес приглашают с довольно выгодными условиями.

Речь идет об изменении вообще всей логистики российских компаний и предпринимателей в сторону Китая, в сторону тех центров силы, где ориентируются на российский рынок.

Это страны ОПЕК+, Саудовская Аравия, это могут быть Объединенные Арабские Эмираты, куда в последние годы очень сильно вкладываются отечественные предприниматели и идет российский бизнес.

Потому все, что мы имели в активе, начиная от бирж Соединенных Штатов Америки, лондонские, европейские, уже потихоньку утрачивает свою актуальность.

На фоне той коллизии внутренних политических нестабильных процессов, которые происходят в Европе и США перед президентскими выборами, конечно, предприниматели имеют полное право продавать акции по выгодным условиям и перенаправлять свои экономические потоки как раз на страны Ближнего Востока, где идет экономическая стабильность, и Китай.

Это месть за санкционирую политику Штатов, которые не предусмотрели, что в случае такого коллапса от них могут уходить инвестиции.

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Санкции во вред

В последнее время сложился такой стереотип, что российские компании и бизнес могут стабилизировать некоторые болезненные отрасли в экономике США, которым государство не уделяет должное внимание.

А если сейчас [прогноз] Дерипаски случился, то, мне кажется, Штаты от этого больше потеряют, нежели выиграют. В краткосрочной перспективе им приходится искать других инвесторов, в которых, собственно, вкладывали бы американские системы.

Учитывая то, как работают американские банки и какой уровень там инфляции и безработицы — а он очень высокий, — мне кажется, что ни один здравомыслящий инвестор с Востока, а уж тем более китайский, не будет вкладываться в американские компании. Им легче ориентироваться на рынок Ближнего Востока или Евразии.

Здесь палка о двух концах. С одной стороны, нас пугали санкции, что наша экономика будет разорвана в клочья, а итоге получили эффект бумеранга, когда санкции работают не в интересах Соединенных Штатах Америки, а во вред.

Сейчас единственная последняя ниточка [для американцев] что-то заработать, как-то наладить свою падающую и имеющую огромный внешнеэкономический долг экономику — это в первую очередь продажи поставок каких-то обмундирований, оружия и иных боеприпасов киевскому режиму.

Мне кажется, российский бизнес полностью утрачивает доверие в отношении США и стран коллективного Запада. Поэтому в данной ситуации [можно] выиграть больше [от выхода] на рынок Катара, чем на рынки США.