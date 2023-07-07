Мир 07 июля 2023, 12:25 Дерипаска предрек США час расплаты Миллиардер Дерипаска: до часа расплаты США за санкционный раж осталось три года РИА «Новости»

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Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек США час расплаты за санкционную политику. Такая запись появилась в его Telegram-канале.

«Все ближе становится час расплаты за санкционный раж. Осталось три или три с половиной года», — написал он.

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Таким образом Дерипаска отреагировал на материал издания The Financial Times. Авторы статьи сообщили, что доходность эталонных облигаций на 10 лет достигла 4,08%, а казначейских облигаций на два года после публикации информации о рекордной занятости в США — 5,12%.

Этот процесс вызвал снижение индексов западных фондовых бирж и массовый отток инвесторов с рынка акций.

Экономисты предположили, что рост доходности облигаций свидетельствует о скором увеличении ключевой ставки и повышении инфляции в стране.

Ранее аналитик Павел Самиев предупредил, что последствия рецессии в США ощутит на себе вся мировая экономика.