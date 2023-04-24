Эксклюзив 24 апреля 2023, 13:46 Долгосрочные сбережения россияне предложили обезопасить от инфляции Экономист Зубец: сбережения россиян на старость нужно обезопасить от инфляции Pxhere

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Идея ЦБ и Минфина помочь людям в России накопить сбережения для безбедной старости сама по себе хороша. Однако пока не понятно, как россияне смогут защитить свои деньги от инфляции. Такое мнение высказал директор института социально экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в разговоре с «360».

«Плюсов два. Первый — налоговый вычет и софинансирование. Софинансирование — не более чем 36 тысяч рублей, налоговый вычет чуть более 50 тысяч рублей», — сказал он.

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Еще один плюс — гарантии возврата этих денег, то есть защита от не разорения.

«Система будет следующей: люди выбирают операторов, несут свои деньги. Будут предусмотрены налоговые льготы при длинном действии договоров», — отметил эксперт.

Поднять уровень жизни

Зубец объяснил, что смысл идеи — поднять уровень жизни пенсионеров. Например, на Западе много обеспеченных пожилых людей. Это достигается за счет того, что люди начинают копить с молодости.

«У нас возникает та же история. Пенсионеров государство так или иначе будет содержать, но кто не пенсионеры, они будут копить. Для этого создаются налоговые льготы. Люди пойдут в страховые компании, в пенсионные фонды, которые будут названы государством, понесут туда свои деньги и будет некая пенсия — добавка к пенсии», — заявил собеседник «360».

Инфляционные риски

По его мнению, россияне боятся одного — что инфляция «все съест».

«С учетом нашего негативного опыта по инфляции — это более чем вероятно. Я пока не увидел в тех предложениях, которые сделал Минфин, — как они будут защищать от инфляции. Это значит, что такая программа софинансирования от государства будет непривлекательной», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что Минфин и Банк России завершили работу над проектом закона о программе долгосрочных сбережений. Если его примут, то в законы внесут поправки об обязательном пенсионном страховании, о негосударственных пенсионных фондах. Цель инициативы — помочь людям сделать себе финансовую «подушку безопасности».