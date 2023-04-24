Деньги 24 апреля 2023, 03:45 Минфин и Центробанк разработали законопроект о долгосрочных сбережениях РБК: Минфин и ЦБ России направили в правительство проект о долгосрочных сбережениях Freepik

Читать 360tv в

Минфин России совместно с Центробанком завершили работу над законопроектом о программе долгосрочных сбережений. Как сообщил РБК, проект закона уже направили в правительство. Его рассмотрят 24 апреля

Он предполагает внесение изменений во множество законов. Поправки в случае принятия проекта внесут в законы о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и другие.

Реклама

Работа над новым законопроектом ведется уже семь лет. По словам источника издания, главная его цель — это возможность появления у населения финансовой «подушки безопасности».

Как объяснили авторы статьи, долгосрочные сбережения россияне будут формировать самостоятельно за счет взносов, а также средств ранее созданных пенсионных накоплений.

Отмечается, что сегодня у жителей России на порядок снизился интерес делать вложения. Для его поддержания власти придумали различные стимулирующие механизмы. Например, налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей и частичное финансирование отчислений государством.