Эксклюзив 07 апреля 2023, 15:25 💸 Укрепляется перед рецессией. Что будет с курсом доллара? Экономист Змиев: россиянам не стоит расстраиваться из-за ослабления рубля РИА «Новости»

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Курсы доллара США и евро на Московской бирже день за днем обновляют максимумы. Американская валюта достигла значений, которых не было с апреля 2022-го, а евро поднимался до психологической отметки в 90 рублей. «360» выяснил у экономистов, почему, несмотря на стратегическое ослабление доллара, наблюдается такой рост западных валют по отношению к рублю, правда ли, что это выгодно России и как изменится ситуация к концу года.

Крепкий доллар — предвестник рецессии в США?

Кажется парадоксом тот факт, что даже в самих Соединенных Штатах Америки в открытую заговорили о существенном ослаблении доллара на мировом рынке, но в то же время главные западные валюты показывают рост, в первую очередь по отношению к рублю.

Это тенденции, которые связаны с двумя разными процессами, рассказал «360» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец.

По словам экономиста, с точки зрения стратегического позиционирования доллар, безусловно, слабеет. Его роль в международных расчетах будет ослабляться в связи с тем, что целый ряд стран переходят на торговлю в национальных валютах — это касается и Саудовской Аравии, и Бразилии, и России.

В короткой перспективе важно отметить, что в условиях надвигающейся экономической рецессии в США инвесторы выходят из рискованных активов и перенаправляют средства в защищенные безрисковые активы, то есть покупают американские государственные облигации, отметил Зубец.

«А чтобы их купить, надо сначала купить доллар. Поэтому в кризис всегда долларовые инструменты поднимаются в цене, а, соответственно, и курс по отношению к другим валютам растет», — объяснил эксперт.

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Стремление инвесторов защитить активы — временное явление. Позже, когда глобальная экономика, вполне вероятно, войдет в рецессию, доллар упадет, так как все начнут его продавать, добавил Зубец.

«Но сейчас мы находимся на этапе подъема [курса доллара]», — констатировал он.

Отвечая на вопрос о глобальных тенденциях и длинных трендах, экономист отметил, что антироссийские санкции и использование американцами своей валюты в качестве оружия сделало ее менее привлекательной для инвестирования. Это продолжительная история, которая будет проявляться в течение ближайших 10-20 лет, допустил он.

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Слабый рубль — сильная экономика

На удорожание доллара влияют антироссийские санкции, напомнил Зубец.

«[Западная политика] приводит к снижению притока валютной выручки и, соответственно, иностранной валюты в целом. Поэтому доллар среди прочих дорожает», — заметил экономист.

РИА «Новости»

Однако россиянам не стоит расстраиваться из-за ослабления рубля, заверил в беседе с «360» политолог, экономист, бизнесмен Евгений Змиев.

«Наоборот, нужно радоваться. В ситуации международного разделения труда та страна, чья валюта дешевле, находится в выигрыше, особенно если она является экспортно ориентированной страной, как Россия», — заявил он.

Россия экспортирует не только энергоносители, но и сельско-хозяйственную продукцию, удобрения и многое другое. Таким образом, отечественные производители, имея выручку в том же количестве в валюте, но переводя ее в рубли, получают гораздо большую выручку в своей национальной валюте. Соответственно, платят больше налогов, объяснил бизнесмен.

Подобная ситуация позволяет бюджету сокращать свой дефицит, и он может стать опять профицитным, добавил Змиев. Кроме того, в таком случае увеличится прибыль предприятий, зарплатный фонд — значит, это позволит избежать сокращений, а экономика будет расти, подчеркнул он.

На самом деле, было бы отлично, если бы ситуация вернулась к тем максимумам, которые были, — 120 рублей за доллар. Это резко бы развернуло ситуацию с бюджетным дефицитом на бюджетный профицит. Страна вернулась бы к полноценному стабильному экономическому функционированию, денег хватало бы на все, можно было бы смело повышать и пенсии, и социальные выплаты, и зарплаты бюджетникам. Евгений Змиев

Какой курс ждать к майским праздникам и к концу 2023 года?

Зубец поделился с «360» прогнозом о курсе доллара США. До конца года он установится в пределах интервала значений в 85-90 рублей.

РИА «Новости»

«Общий тренд состоит в ослаблении рубля, можно ожидать курса рубля по отношению к доллару на уровне 85. Думаю, на этой отметке он и будет держаться, потому что сейчас ситуация с притоком валюты улучшается, и дальнейшей девальвации я, например, не ожидаю», — сказал он.

Евгений Змиев, в свою очередь, выразил уверенность, что в среднесрочной перспективе доллар пробьет отметку в 90 рублей, после чего остановится.