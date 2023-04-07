07 апреля 2023, 08:47
Курс доллара на Мосбирже впервые за год поднялся выше 82 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 82 рублей впервые с14 апреля 2022 года
Курс доллара на Мосбирже превысил 82 рубля впервые с 14 апреля 2022 года. К 07:23 доллар рос на 0,85% — до 82,06 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Уже к 07:26 рост ускорился до 0,89%, курс доллара достиг 82,1 рубля.
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Евро прибавляет 0,82% и поднимается до 89,88 рубля, курс юаня увеличивается на 1,08% — до 11,927 рубля.
Ранее экономический аналитик компании BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал рост курса доллара и евро — в ближайшее время до 83,5 и 92,6 рубля, далее — до 94 и 100 рублей соответственно. Сейчас, по словам эксперта, доллар остается в ценовом диапазоне между 76 и 82 рублями, что вполне комфортно для Минфина и Минэкономразвития.
Центробанк в прошлом году бросил все силы на стабилизацию обменного курса и при необходимости сможет восстановить курс рубля. По мнению Антонова, позиции этой валюты смогли бы укрепить запрет на вывод капитала для западных компаний и установление валютного коридора в размере 70–80 рублей за доллар.
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