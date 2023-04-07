Деньги 07 апреля 2023, 08:47 Курс доллара на Мосбирже впервые за год поднялся выше 82 рублей Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 82 рублей впервые с14 апреля 2022 года Unsplash

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Курс доллара на Мосбирже превысил 82 рубля впервые с 14 апреля 2022 года. К 07:23 доллар рос на 0,85% — до 82,06 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Уже к 07:26 рост ускорился до 0,89%, курс доллара достиг 82,1 рубля.

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Евро прибавляет 0,82% и поднимается до 89,88 рубля, курс юаня увеличивается на 1,08% — до 11,927 рубля.

Ранее экономический аналитик компании BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал рост курса доллара и евро — в ближайшее время до 83,5 и 92,6 рубля, далее — до 94 и 100 рублей соответственно. Сейчас, по словам эксперта, доллар остается в ценовом диапазоне между 76 и 82 рублями, что вполне комфортно для Минфина и Минэкономразвития.

Центробанк в прошлом году бросил все силы на стабилизацию обменного курса и при необходимости сможет восстановить курс рубля. По мнению Антонова, позиции этой валюты смогли бы укрепить запрет на вывод капитала для западных компаний и установление валютного коридора в размере 70–80 рублей за доллар.