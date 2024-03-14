Деньги 14 марта 2024, 00:28 Биткоин установил новый рекорд. Что будет с курсом криптовалюты дальше? Экономист Чирков: биткоин — непрозрачная валюта, которой могут управлять Silas Stein / dpa / Global Look Press

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Курс биткоина побил исторический рекорд — его цена превысила 71 тысячу долларов. И это еще не предел. «360» разобрался, что происходит с главной мировой криптовалютой, а также стоит ли сейчас инвесторам врываться в крипторынок.

Краткая история биткоина

Предыстория биткоина началась еще в 80-х годах прошлого века, когда американский математик Дэвид Чаум совместно с израильскими коллегами разработал протоколы «электронных денег». Эта технология в будущем станет основой для совершения сделок с помощью биткоинов. В конце 90-х различные исследователи также работали над созданием первых криптовалют.

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История получила продолжение 16 лет назад. В 2008 году интернет-пользователь под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал статью под названием «Биткоин: система электронных денег от участника к участнику». В ней Накамото описал принципы работы биткоина и блокчейна. В январе 2009 года создали первые криптомонеты — 50 штук.

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Но тогда это было скорее развлечение, чем прибыльный бизнес. Сначала за один доллар можно было приобрести 1309 биткоинов. Впрочем, за первый год стоимость биткоина серьезно выросла — аж до 50 центов за единицу.

Потом был всплеск 2013 года, когда цифровая валюта за несколько месяцев выросла в цене с 90 до 1153 долларов. После этого криптовалюта резко обрушилась и до 2015 года торговалась в пределах 200-300 долларов. В 2017 году было очередное повышение почти до 20 тысяч долларов, потом цена опять обвалилась в несколько раз. На графике стоимости биткоина за все годы видно, насколько это волатильная валюта.

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Рекорды биткоина в 2024 году

Сейчас биткоин переживает очередной период бурного роста. За первые месяцы 2024 года его курс вырос на 68%, а если смотреть с начала прошлого года — на 330%.

От чего зависит курс криптовалюты?

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков рассказал «360», что курс биткоина в основном спекулятивный, так как цифровая монета не имеет реальной стоимости.

Биткоин складывается исключительно из спроса и предложения, на первый взгляд. Потому что сам по себе актив никакой стоимости не имеет. Арсений Поярков

При этом эксперт напомнил, что у криптовалюты есть себестоимость. Майнинговые фермы потребляют очень много электричества, поэтому производство биткоинов обходится недешево. На фоне резкого роста курса биткоина появилась информация о том, что власти США хотят ввести налог в 30% на электроэнергию для майнинговых компаний. Так там решили снизить популярность криптовалют.

Но все же себестоимость биткоина практически никак не связана с его рыночной ценой.

Причины аномалий 2024 года

У резкого роста биткоина сейчас есть несколько причин. Одна из них — в январе 2024 года на американском фондовом рынке запустили спотовые биржевые фонды на основе этой криптовалюты. Их эмитентами стали крупнейшие международные инвестиционные компании, а объем торгов ими доходит отметки в 10 миллиардов долларов в сутки. При этом на сегодняшний день майнеры всего мира добывают около тысячи биткоинов в сутки. Так что спрос превышает предложение, и цена ожидаемо растет.

Профессор Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков объяснил «360», что на курс биткоина также повлияла экономическая нестабильность в мире.

Но в 2024 году на курс биткоина влияет предполагаемая нестабильность в экономиках западных стран. Максим Чирков экономист

Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев в интервью «360» добавил, что популярность биткоина связана еще и с тем, что многие инвесторы хотят иметь альтернативу имеющимся в обороте валютам.

Еще один фактор, оказывающий мощное влияние на курс криптовалюты — предстоящий халвинг биткоина, который произойдет уже в апреле этого года.

Что такое халвинг биткоина, которого все ждут?

Халвинг биткоина — это механизм, заложенный в программный алгоритм криптовалюты. Раз в четыре года ее производство сокращается в два раза. Это помогает не допускать бесконтрольного роста массы биткоинов.

Халвинг означает, что себестоимость биткоинов вырастет в два раза, так как на создание одной монеты понадобится в два раза больше электричества. В то же время биткоин станет еще более дефицитным товаром, что может снова увеличить его цену.

Соответственно, обычно после халвинга и перед халвингом происходит рост [курса] этой криптовалюты, поскольку инвесторы понимают, что количество поступающих в систему биткоинов будет намного меньше. Максим Чирков экономист

Чего ждать от криптовалюты дальше?

С одной стороны, у биткоина еще есть потенциал для роста — хотя бы из-за предстоящего халвинга, после которого эта валюта всегда поднималась в цене. С другой — после резкого роста биткоина обычно происходит обрушение стоимости.

По словам эксперта Александра Тимофеева, предсказать курс биткоина очень сложно, так как рынок криптовалют всегда показывает высокую волатильность.

Если в странах, где оборот биткоина высокий, будут испытывать какие-то сложности, приводящие к популярности биткоинов, то рост продолжится. Но немало прогнозов и ожиданий, что, скорее всего, цена упадет на 15-20%. Александр Тимофеев доцент РЭУ имени Плеханова

Экономист Чирков выразил мнение, что биткоин уже значительно переоценен.

Стоит ли покупать биткоин сейчас: мнение эксперта

Кроме высокой волатильности и непредсказуемости у биткоина есть еще одна проблема — непрозрачность, отметил Максим Чирков. Это значит, что на курс криптовалюты могут повлиять нерыночные механизмы.

«Покупать биткоин я никому не порекомендую, потому что непонятно, кто все это организует. Какие действия с системой будут производиться. Можно сколько угодно говорить, что эти данные резервируются, но, в любом случае, системой кто-то управляет. И возможны различные злонамеренные действия в системе криптовалют, которые на самом деле уже были в истории», — объяснил собеседник «360».