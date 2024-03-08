Деньги 08 марта 2024, 19:21 Исторический рекорд. Цена биткоина достигла почти 70 тысяч долларов Цена биткоина обновила исторический максимум и выросла до 69,9 тыс. долларов Freepik

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Стоимость биткоина впервые вплотную подобралась к отметке в 70 тысяч долларов, что стало рекордным значением за всю историю существования этой криптовалюты. Об этом сообщили на сайте CoinDesk, который специализируется на цифровых валютах.

Исторический максимум зафиксировали во время торгов на крупнейшей криптовалютой бирже Binance. Показатель вырос до 69 900 долларов. Прежде максимальную цену биткоина в 69 тысяч долларов фиксировали в 2021 году.

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На рост биткоина повлиял запуск крупными финансовыми компаниями, такими как BlackRock и Fidelity, спотовых биржевых фондов (ETF), что подразумевает приобретение криптовалюты для обеспечения выпущенных паев.

За последнее время биткоин продемонстрировал уверенный рост и вырос в цене на 11,6%.