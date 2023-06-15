Генеральный директор главной российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия: повышение цен на продукцию зависит от самих компаний-производителей

В России снова может подорожать кофе. Причем это не только нам так «повезло» — на мировом рынке прогнозируется то же самое. Сама Россия не устанавливает, за сколько продавать зерна. Наши цены на них полностью зависят от стоимости зеленого кофе и мировой биржи. Эксперты все же надеются, что рост окажется минимальным. С чем связано повышение цен на зерна ароматного напитка и стоит ли запасаться кофе по низкой цене — в материале «360».

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Мировая кофейная проблема

Повышение цен на кофе в России

Цены на кофе в России могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках, заявило РИА «Новости» со ссылкой на директора по маркетингу компании «Милфудс» Михаила Глухова на ПМЭФ-2023.

Он отметил, что рост будет минимальный. Компания пытается «каким-то образом создать запасы и произвести как можно больше продукции еще по старым ценам». Но в целом, по словам Глухова, можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года.

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По его мнению, локальные производители сами вряд ли будут сильно поднимать цены. Только если подорожает сырье на мировом рынке — тогда уже просто не останется другого выхода. При этом потребители в ряде случаев и не заметят изменений, подчеркнул директор компании.

Повышение стоимости кофе в мире

В мае этого года космический рост цен на кофе коснулся Европы и США, сообщил Bloomberg. Цены на кофейные зерна сорта робуста достигли максимальных значений за последние 12 лет.

Такие зерна чаще всего используют для приготовления растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей. Представители кофейной отрасли подчеркнули, что рост цен связан с резким повышением спроса на более дешевый сорт. Стоимость сорта арабики, по данным издания, не изменялась.

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В Германии, на крупнейшем в Европе рынке кофе, растворимые сорта стоят на 20% больше, чем год назад, несмотря на снижение инфляции на зерновой кофе, отметило агентство. В США темп роста цен на растворимый кофе снижается медленнее, чем на обжаренные зерна.

Почему повышают стоимость?

Самый крупный производитель сорта робуста, Вьетнам, в 2023 году собрал самый маленький урожай кофе за последние четыре года, сообщил Bloomberg. В стране произошел рост цен на удобрения, поэтому фермеры переключились на менее «капризные» растения для торговли — авокадо и дуриан.

Второй по величине производитель робусты — Бразилия. В этом году страна столкнулась с природными проблемами — засухой. Из-за отсутствия осадков производителям удалось собрать крошечный урожай, и вследствие большого спроса на этот сорт увеличить цены.

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В свою очередь Индонезия потеряла большую часть урожая кофе из-за сезона проливных дождей. Многие плантации затопило, и производители потеряли огромную часть растений.

В публикации отметили, что «уменьшение глобального дефицита робусты в ближайшее время выглядит маловероятно».