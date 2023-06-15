15 июня 2023, 21:44
Без чашечки утреннего напитка. Кофеманов напугали ростом цен на зерна — и не зря?
Гендир «Росчайкофе» Чантурия: сроки и процент подорожания цен на кофе — вопрос открытый
- 01Мировая кофейная проблема
- 02Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов: колоссального повышения цен можно не ожидать
- 03Генеральный директор главной российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия: повышение цен на продукцию зависит от самих компаний-производителей
В России снова может подорожать кофе. Причем это не только нам так «повезло» — на мировом рынке прогнозируется то же самое. Сама Россия не устанавливает, за сколько продавать зерна. Наши цены на них полностью зависят от стоимости зеленого кофе и мировой биржи. Эксперты все же надеются, что рост окажется минимальным. С чем связано повышение цен на зерна ароматного напитка и стоит ли запасаться кофе по низкой цене — в материале «360».
Мировая кофейная проблема
Повышение цен на кофе в России
Цены на кофе в России могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках, заявило РИА «Новости» со ссылкой на директора по маркетингу компании «Милфудс» Михаила Глухова на ПМЭФ-2023.
Он отметил, что рост будет минимальный. Компания пытается «каким-то образом создать запасы и произвести как можно больше продукции еще по старым ценам». Но в целом, по словам Глухова, можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года.
По его мнению, локальные производители сами вряд ли будут сильно поднимать цены. Только если подорожает сырье на мировом рынке — тогда уже просто не останется другого выхода. При этом потребители в ряде случаев и не заметят изменений, подчеркнул директор компании.
Повышение стоимости кофе в мире
В мае этого года космический рост цен на кофе коснулся Европы и США, сообщил Bloomberg. Цены на кофейные зерна сорта робуста достигли максимальных значений за последние 12 лет.
Такие зерна чаще всего используют для приготовления растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей. Представители кофейной отрасли подчеркнули, что рост цен связан с резким повышением спроса на более дешевый сорт. Стоимость сорта арабики, по данным издания, не изменялась.
В Германии, на крупнейшем в Европе рынке кофе, растворимые сорта стоят на 20% больше, чем год назад, несмотря на снижение инфляции на зерновой кофе, отметило агентство. В США темп роста цен на растворимый кофе снижается медленнее, чем на обжаренные зерна.
Почему повышают стоимость?
Самый крупный производитель сорта робуста, Вьетнам, в 2023 году собрал самый маленький урожай кофе за последние четыре года, сообщил Bloomberg. В стране произошел рост цен на удобрения, поэтому фермеры переключились на менее «капризные» растения для торговли — авокадо и дуриан.
Второй по величине производитель робусты — Бразилия. В этом году страна столкнулась с природными проблемами — засухой. Из-за отсутствия осадков производителям удалось собрать крошечный урожай, и вследствие большого спроса на этот сорт увеличить цены.
В свою очередь Индонезия потеряла большую часть урожая кофе из-за сезона проливных дождей. Многие плантации затопило, и производители потеряли огромную часть растений.
В публикации отметили, что «уменьшение глобального дефицита робусты в ближайшее время выглядит маловероятно».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов: колоссального повышения цен можно не ожидать
Кофе — это биржевой товар. Если заявляют о подорожании цен, значит это прежде всего связано со стоимостью товара на бирже. Другой фактор, влияющий на повышение — это соотношение валюты к рублю.
Такие сельскохозяйственные продукты как чай, кофе и какао всегда колеблются в зависимости от урожая. Компании, которые занимаются производством кофе, получают товар напрямую, так как закупают его обычно в большом объеме.
Территории происхождения кофе — это, во-первых, Африка, которая с санкциями вообще никак не связана. Другие страны-производители — Аргентина и Бразилия.
Кофе точно не растет в Европе и в Соединенных Штатах, поэтому санкции против России здесь точно не имеют никакого значения.
Все будет зависеть от рубля и стоимости евро и доллара. Сейчас прогнозировать сложно — государство старается удерживать курс, поэтому никакого повода для беспокойства я не вижу.
Генеральный директор главной российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия: повышение цен на продукцию зависит от самих компаний-производителей
Высокий спрос на определенный сорт
Прежде всего повышение стоимости кофе на биржах затрагивает сорт робуста. Он, как правило, остается более дешевым в сравнении с арабикой. Мы видим, что на бирже цена дешевого сорта постепенно поднимается и подтягивается к дорогому аналогу.
Это связано с тем, что арабика в последние годы находится на достаточно высоком уровне, и, соответственно, спрос на более доступный вид кофе постепенно растет и оказывает давление на цену. Сейчас на мировых рынках происходит повышение именно кофейного сырья.
"Кофейная" экономика
Следующий фактор, который, на мой взгляд, более существенный и серьезно влияющий на то, что происходит в России, — это изменение курса доллара по отношению к рублю.
Укрепление доллара влияет на экономику всей цепочки поставок продукции в российские магазины. Сырье мы импортируем, и 100% первичной продукции кофе поступает к нам из-за рубежа.
Стоимость сырья котируется в долларах. Все компании, которые работают в рублевой зоне, вынуждены после проданного товара в российских магазинах, конвертировать его обратно в доллары для очередных закупок.
Очевидно, что экономика любой компании в таких условиях начинает меняться: с одной стороны подрастает цена сырья, с другой — укрепляется курс доллара. В результате вырастает и себестоимость производства продукции.
Все ли производители поднимут цены?
Когда и насколько может измениться цена неизвестно. У всех компаний разная экономическая модель и ситуация. Говорить однозначно, что стоимость кофе вырастет в ближайший год на какие-то конкретные цифры — в корне неверно. Еще раз подчеркну, что у каждой компании индивидуальная модель поведения на рынке.
Безусловно, мы понимаем, что под влиянием этих факторов себестоимость производства вырастет, но насколько и когда — это вопрос открытый.
Россия — один из крупнейших рынков потребления кофе. Порядка 80-85% продукции перерабатывают на территории нашей страны. Другими словами, Россия — это импортер кофейного сырья.
В основном мы импортируем зеленый кофе, который в дальнейшем перерабатывается на российских фабриках в жареный, молотый и растворимый.
Также Россия позиционируется одним из крупнейших переработчиков кофе в мире. У нас сконцентрированы очень современные предприятия по переработке кофе и промышленность, которая на сегодняшний день работает практически 24 часа в сутки для своевременного выпуска продукции.
Мы закупаем сырье в разных странах. Основные поставщики, как правило, — это Бразилия и Вьетнам. Хотя география очень широкая: страны Латинской и Центральной Америки, Африка и Азия.
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