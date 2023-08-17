Деньги 17 августа 2023, 19:25 Сбербанк увеличит ипотечные ставки с 22 августа Сбербанк повысит ставки по ипотеке на «вторичку» и новостройки с 22 августа РИА «Новости»

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С 22 августа Сбербанк на 2% повысит ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки. Кредиты по заявкам, которые поступили до этого дня, одобрят по прежним условиям. Об этом РИА «Новости» сообщили в организации.

«С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на два процентных пункта в связи с повышением ключевой ставки ЦБ», — указали в Сбербанке.

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Организация подчеркнула, что ставки по программам льготной ипотеки меняться не будут. Так, с 22 августа минимальная ставка на новостройки достигнет 13,4%, на «вторичку» — 13,7%.

Банк России на внеочередном заседании совета директоров 15 августа повысил ключевую ставку на 3,5% — до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.

Ранее Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 12%. Решение начало действовать с 17 августа.