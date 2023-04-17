17 апреля 2023, 14:22
Американцы доигрались. Китай ограничит работу западных компаний, и это не все его возможности
Экономист Зубец подтвердил, что Китай может начать зачистку иностранных компаний
В ответ на санкции США Китай решил ограничить работу иностранных компаний. Следующим шагом могут стать ограничения, которые нанесут серьезный удар по американской экономике, предупредил «360» директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Китайское правительство, по его словам, действительно способно ограничить работу западных компаний на своем рынке, включая высокотехнологичные и сетевые. Оно имеет еще один рычаг давления, который применит в случае нового обострения напряжения — санкции против американских компаний в области электроники. КНР остался крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов, поэтому эти ограничения чреваты для США и других стран мира остановкой производства.
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«Американцы этого очень боятся. Китайцы пока не проводили серьезных акций в этом направлении, но они возможны. В случае обострения экономического конфликта есть возможность надавить на американцев», — сказал экономист.
Алексей Зубец назвал сложившуюся ситуацию обоюдоострой. США серьезно ущемили КНР. Они ввели блокирующие санкции для того, чтобы не допустить доступ китайских компаний к последним технологиям в области микроэлектроники и сдержать развитие страны. Однако Китаю, по его словам, есть чем ответить. Директор института допустил, что ситуация продолжит накаляться, потому что улучшения взаимоотношений между странами не предвидится.
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