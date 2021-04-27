Компания Huawei нашла способ бороться с американскими санкциями

Китайская компания Huawei придумала новые способы, как бороться с США и введенными ими санкциями. Производитель смартфонов решил развиваться в области программного обеспечения и технологий для «умных» автомобилей.

Huawei не будет производить автомобили, компания сосредоточится на их программном обеспечении, сообщил канал CNBC. На прошлой неделе Arcfox, бренд автопроизводителя BAIC Group, запустил автомобиль с технологией Huawei. Его оснастили операционной системой Huawei HarmonyOS, запущенной в 2019 году, а также автономными возможностями вождения.

«Huawei своими действиями становится похожа на Google», — сказал Нил Шах, директор по исследованиям Counterpoint Research.

Также Huawei планирует составить конкуренцию лидеру китайского рынка Alibaba Group в сфере облачных технологий. За счет них компания рассчитывает увеличить доходы от программного обеспечения.

Специалисты предполагают, что Huawei повернулась в сторону разработки программного обеспечения для защиты бизнеса от новых американских санкций. Чипсеты, необходимые для транспортных средств требуют менее продвинутого производственного процесса, чем смартфоны.

Поворот к программному обеспечению произошел после того, как США ввела санкции против Huawei, что привело к резкому падению продаж смартфонов. В 2019 году китайский гигант был внесен в черный список, известный как Список юридических лиц, который ограничил его доступ к некоторым американским технологиям. А в прошлом году Вашингтон решил прекратить поставки ключевых полупроводников Huawei.