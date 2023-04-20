20 апреля 2023, 14:56
«Звериное поведение». Дизайнер из Челябинска рассказал о нападении хоккеиста новокузнецкого «Металлурга» Мокрушева
Видео «360»: хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Мокрушев избил жителя Челябинска
Защитник новокузнецкого «Металлурга» Данил Мокрушев избил дизайнера из Челябинска Дмитрия Подорожко, рассказал «360» пострадавший. Он добавил, что спортсмен набросился из-за того, что мужчина поздоровался с подругой хоккеиста.
Избил за вежливость
Дмитрий Подорожко рассказал, что в тот вечер вышел во двор дома и направился к автомобилю. Он хотел сесть за руль, когда его окрикнул хоккеист. Спортсмен попросил мужчину подождать его и не уезжать.
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«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти. Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня. Я в шоке, я не знаю, что здесь добавить еще можно. На мой взгляд, это какая-то дикость, что спортсмены нападают на обычных граждан. Такое звериное поведение», — объяснил собеседник «360».
Дмитрий добавил, что спортсмены должны подавать пример молодежи. Вместо этого они калечат людей, а не показывают результаты в соревнованиях, отметил Подорожко.
Сотрясение и ЧМТ
По словам пострадавшего, врачи выявили у него множество повреждений после нападения хоккеиста.
«У меня диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза, головы — затылочной части, шеи. Плюс у меня сколоты нижние зубы», — рассказал Дмитрий Подорожко.
Он добавил, что 20 апреля прошел обследование у отоларинголога — после избиения мужчина стал хуже слышать.
«У меня заложенность в левом ухе, я довольно много ударов туда получил, ощущение такое, что как будто слух притупился. Прохожу обследование», — уточнил дизайнер.
Защитник «Металлурга» во время избиения угрожал «закопать» мужчину, если он еще раз помашет его подруге или хотя бы посмотрит в ее сторону, добавил Подорожко. Сам Данил Мокрушев отказался рассказывать «360» подробности случившегося.
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