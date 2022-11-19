Происшествия 19 ноября 2022, 19:41 Хоккеист избил судью во время любительского матча в Москве Защитник «Леопардов» Утенков ударил судью клюшкой по голове в матче любительской лиги

Читать 360tv в

Хоккеист напал на арбитра во время матча любительской лиги «Трудовые Резервы». Как сообщило РИА ФАН, защитник Михаил Утенков, получивший удаление на две минуты, не справился с эмоциями и избил судью.

Матч между командами ХК Revol Ice и «Леопарды» был завершен досрочно из-за этого инцидента. Во втором периоде арбитр удалил защитника «Леопардов» Утенкова на две минуты. Это разозлило хоккеиста, и он решил разобраться с судьей своими методами. Утенков подъехал к арбитру и ударил его клюшкой по голове. Когда тот упал на лед, спортсмен нанес ему еще удар ногой.

Реклама

Судья не смог продолжить работу из-за полученных травм. Хоккеисты доиграли второй период, но после этого было принято решение завершить матч и засчитать «Леопардам» техническое поражение.

Реклама

Сейчас с Утенковым разбираются полицейские.

Скоро в Туле и Новомосковске состоится турнир по хоккею в валенках среди школьников. 29 ноября пройдет первая игра, она станет первой в сезоне.