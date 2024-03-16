Выборы 16 марта 2024, 22:56 Украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО испортить бюллетени Freepik

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Украинские спецслужбы, действуя через телефонных мошенников, вовлекают россиян в провокации на выборах президента России. Раненый ветеран СВО Кирилл Сидоров из Горловки рассказал, как злоумышленники пытались заставить его залить зеленкой урну для голосования. Видео с военнослужащим опубликовал Telegram-канал «Штаб обороны ДНР».

Сидоров рассказал, что в январе телефонный мошенник, представившись полковником ФСБ, обманным путем украл у него более трех миллионов рублей. В четверг, 14 марта, ему позвонил тот самый сотрудник и потребовал, чтобы ветеран пришел на участок голосования и залил избирательную урну зеленкой. После этого, по словам лже-полковника, Сидорову должны были вернуть все деньги, а также добавить 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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Причем провокацию на выборах собеседники ветерана пытались выдать за операцию спецслужб. Но после многочисленных новостей о подобных акциях в разных городах России, Сидоров понял, что имеет дело «подставой» со стороны Службы безопасности Украины, и обратился в полицию.

В первый день голосования на участках в разных городах России произошло несколько попыток массово испортить бюллетени зеленкой. Исполнителей задержали, теперь им грозит наказание до пяти лет лишения свободы. В ряде случаев они рассказывали полицейским, что на преступные действия их толкнули телефонные мошенники, которые ранее обманным путем украли у них деньги.