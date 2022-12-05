Криминал 05 декабря 2022, 21:24 Девочку-подростка заподозрили в убийстве младшего брата в Ногинске. В семье почитали неонациста Тесака и язычество КП: семья подозреваемой в убийстве брата девочки придерживалась идей неонацизма

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В Подмосковье по подозрению в убийстве шестилетнего брата задержали 14-летнюю девочку. Пока следствие выясняет причины произошедшего. По некоторым данным, глава семьи был фанатом неонациста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. «360» узнал, что известно о случившемся и семье.

Эзотерический ритуал или задание незнакомца

Ночью 4 декабря в селе Кудиново под Ногинском нашли тело мальчика со следами насильственной смерти. Под подозрением у правоохранителей оказалась его старшая сестра.

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В тот вечер, по данным сайта kp.ru, родители с младшей дочерью уехали в Москву и оставили старших детей — 14-летнюю девочку и шестилетнего мальчика — вдвоем. Когда взрослые вернулись, то обнаружили младшего ребенка мертвым.

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«В полночь родители вернулись домой и увидели комнату, залитую кровью. Девочка вооружилась топором и отрубила брату кисть. Несколько ударов нанесла по лицу. Потом кровью нарисовала в комнате какие-то знаки», — рассказал источник «Комсомольской правды».

По его словам, место преступления выглядело так, будто на нем проводили некий эзотерический ритуал или обряд. Издание Life сообщило, что на теле ребенка вырезали изображение сердца.

«Случилась беда. Подробно писать сил нет, но убит сын, шесть лет. Скорее всего, это сделала его сестра 14 лет. Чудовищно и в голове не укладывается это. <…> Нужны деньги на адвоката и прочие расходы», — написал глава семьи на своих страницах в соцсетях.

По данным «Вечерней Москвы», девочка могла совершить преступление по заданию некоего незнакомца, с которым якобы общалась в мессенджере. Также, по информации издания, убитый ребенок страдал аутизмом. По другой версии, причиной убийства могла стать ревность, сообщил kp.ru.

Спокойная семья

Семья жила в СНТ около трех лет, воспитывала трех детей. У старшей дочери, которую теперь подозревают в убийстве, был другой биологический отец, сообщил «Московский комсомолец». Летом 2022 года Сергей удочерил ее и дал девочке свою фамилию. С матерью и ее новым мужчиной подозреваемая якобы стала жить около двух лет назад, а до этого оставалась в Чувашии с родным отцом.

Соседи рассказывали, что никаких странностей за семьей не замечали. Правда, жили те якобы как отшельники. В школьных мероприятиях девочка никогда не участвовала и не посещала «Разговоры о важном».

По информации kp.ru, семья не состояла на учете в органах опеки или полиции, подозреваемая училась в школе в Ногинске. Жалоб со стороны учителей на нее не было, они отзывались о девочке, как о тихой и спокойной, написал «МК». Причем, по данным издания, у убитого мальчика были расстройства психики, и сестра не любила рассказывать о нем.

Одноклассники якобы замечали странные рисунки в тетрадях девочки. Друзей в классе у нее не было. При обыске правоохранители, предположительно, нашли у подростка записные книжки с изображениями «демонов и чертей».

Следком уже возбудил уголовное дело по факту убийства, 14-летняя девочка проходит по нему как подозреваемая.

Теперь правоохранители будут работать с родителями, педагогами и школьным психологом, чтобы получить портрет подозреваемой и ее семьи. Самой девочке уже назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Оккультизм и симпатии к неонацизму

По данным «Комсомолки», семья «тяготела к правой идеологии» — дома у них нашли обереги, руны, тематическую литературу и якобы даже черепа животных и людей, которые сейчас проверяют на подлинность.

Глава семьи, 38-летний отец убитого ребенка, занимался резьбой по дереву и «ритуальными татуировками и оберегами», связанными со славянским язычеством. В соцсетях, в том числе на своем канале в YouTube, он много рассказывал о смысле различных символов и рун, обрядов и примет, а также про жертвоприношения.

"ВКонтакте"

РЕН ТВ сообщил, что глава семейства делал татуировки с нацистской символикой, а на себе носил портрет известного неонациста Максима Тесака Марцинкевича, который покончил с собой в СИЗО в 2020 году. На своих страницах в соцсетях отец погибшего мальчика рассказывал, что бывал на акциях памяти в честь националиста и выкладывал фотографии с его могилы.

По информации РЕН ТВ, девочка тоже была приверженкой неонацистских идей. В социальных сетях глава семьи публиковал ее фотографии с символикой различных неонацистских организаций, в том числе признанного экстремистским и запрещенного на территории России националистического полка «Азов».

Также глава семьи писал о себе как о «русском православном патриоте», а также «хранителе иконы святого Сергия Троицкого». На момент публикации материала он ограничил доступ к своим профилям.

Мать подозреваемой в убийстве брата девочки якобы тоже работала тату-мастером. Своего третьего ребенка, годовалого сына, супруги называли в соцсетях «надеждой белой расы», сообщил kp.ru.