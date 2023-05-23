Криминал 23 мая 2023, 12:38 Суд Кемерова назначил дату рассмотрения апелляций приговоров первых осужденных за пожар в «Зимней вишне» Кемеровский областной суд рассмотрит жалобы на приговоры о пожаре в «Зимней вишне» 5 июня РИА «Новости»

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Апелляции по приговорам осужденных по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» Кемеровский областной суд рассмотрит 5 июня. Как сообщила пресс-служба ведомства, материалы дела с жалобами адвокатов переслал Верховный суд России.

Речь идет об обжаловании приговоров Заводского районного суда Кемерова, который приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего генерального директора компании — собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, технического директора Георгия Соболева, получившего 11 лет, и охранника Сергея Антюшина, осужденного на восемь лет лишения свободы.

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В материалах присутствуют жалобы Игоря Полозиненко — руководителя компании, которая занималась обслуживанием системы сигнализации торгового центра. Он получил 6,5 года. Ответственного за пожарную безопасность «Зимней вишни» Александра Никитина, осужденного на 5,5 года, а также пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина, получивших шесть и пять лет лишения свободы соответственно.

Приговоры всем фигурантам дела Заводской районный суд Кемерова вынес 30 сентября 2021 года. С вердиктами подзащитным не согласились адвокаты, а также потерпевшая сторона. Все они подали апелляции в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Как отмечал после вынесения приговора первым фигурантам о пожаре в «Зимней вишне» представляющий интересы родственников погибших адвокат Дмитрий Малинин, его клиенты недовольны сроками и суммами компенсаций за моральный ущерб. В решении суда говорится, что каждый из потерпевших должен получить по одному миллиону рублей, хотя некоторые в пожаре потеряли целые семьи.

«Доверители с адвокатами обжалуют приговор как в части установленных наказаний, так и в части размера компенсаций морального вреда вплоть до Верховного суда», — пообещал Малинин.

Защитники обвиняемых попросили перенести рассмотрение жалоб в другой регион, но получили отказ. Судебная коллегия Верховного суда также не увидела оснований для переноса рассмотрения апелляций и вернула документы в областной суд. Судебное заседание пройдет 5 июня, в 10:00. Осужденные примут участие в рассмотрение своих жалоб по видеосвязи.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, большая часть из которых дети. По факту пожара следователи завели сразу несколько уголовных дел, обвиняемыми по которым проходили 15 человек.