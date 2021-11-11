Родственники погибших при пожаре в «Зимней вишне» остались недовольны приговором для виновных

Родственники погибших намерены обжаловать приговор по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». Они оказались недовольны сроками и суммами, которые должны заплатить фигуранты дела за моральный ущерб. Об этом сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Малинин.

По его мнению, суд при определении общей суммы компенсации руководствовался не требованиями справедливости и разумности, а арифметикой. В суде решили, что общая сумма за причиненный моральный вред не должна превышать одного миллиона рублей на каждого потерпевшего.

«Родственники погибших и их представители недовольны взысканными суммами компенсации морального вреда, считают их мизерными и крайне унизительными. Доверители с адвокатами обжалуют приговор как в части установленных наказаний, так и в части размера компенсаций морального вреда вплоть до Верховного суда РФ», — сказал Малинин. Его процитировало РИА «Новости».

Адвокат добавил, что родных погибших возмутило поведение пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина, которые так и не извинились перед семьями. Родственники посчитали наказание для них слишком мягким.

Ранее Заводский райсуд Кемерова вынес приговор восьмерым фигурантам дела. Они получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. Каждый из них должен заплатить по одному миллиону рублей в пользу каждого из близких родственников. Гособвинение удовлетворено решением, адвокаты подсудимых собираются подать апелляцию.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года в Кемерове. Очаг возгорания был на четвертом этаже, где располагались кинозалы, детские игровые зоны. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Всего по делу проходят 15 человек.