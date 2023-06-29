Эксклюзив 29 июня 2023, 13:45 «Сначала думал, салют». Житель Анциферова рассказал о перестрелке с полицейскими Видео «360»: на месте перестрелки с полицией в Орехово-Зуеве работают правоохранители

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Жители деревни Анциферово, где случилась перестрелка с полицейскими, приняли выстрелы из оружия за звуки салюта. Один из дачников рассказал «360», что насчитал около 10 залпов.

Полицейские 29 июня пытались задержать четверых подозреваемых в вымогательстве молодых людей. Они требовали от местного жителя 100 тысяч рублей за якобы некачественный ремонт автомобиля. В результате перестрелки один правоохранитель погиб.

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«Слышал, думал: салют, но потом подумал: что-то рано для салюта. Вечером [случилось], наверное, в шесть-семь [часов], не помню, я не смотрел время. Наверное, с десяток выстрелов», — рассказал собеседник «360».

Он добавил, что находился в это время дома и смотрел кино. По его словам, все жители деревни спокойные, среди местных нет скандальных людей.

Другая дачница рассказала, что стрельба случилась недалеко от ее дома.

«Я выстрелы не слышала, уже спала, это было ночью, я спать легла в 12 часов, выстрелов не было. Нормальная семья (владельца автосервиса — прим. ред.), я плохо их знаю, они живут своей жизнью, мы своей, мы дачники, они постоянные жители. Говорят, что были [крики], но я не слышала, не могу ничего сказать. Я из окна услышала звуки, увидела толпу людей. Увидела, что там люди стоят, я поняла, что что-то происходит, но что — я не ходила, я не любопытная в этом плане», — добавила женщина.

По факту посягательства на жизнь полицейских возбудили уголовное дело. Правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого, следствие проводит необходимые действия.