Криминал 29 июня 2023, 10:45 Полицейский погиб при перестрелке в Орехово-Зуеве Подмосковный главк СК подтвердил гибель полицейского в перестрелке в Орехово-Зуеве Пресс-служба Следственного комитета

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Сотрудник полиции погиб после перестрелки в Орехово-Зуеве. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Московской области в своем Telegram-канале.

Следователи выяснили, что 29 июня правоохранительные органы пытались задержать четырех человек, подозреваемых в вымогательстве. Один из них начал стрелять по сотрудникам полиции.

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«В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице», — сказано в сообщении ведомства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова добавила, что неизвестные вымогали у владельца автосервиса 1999 года рождения 100 тысяч рублей якобы за плохой ремонт машины.

Представители СК уточнили, что 26-летнего подозреваемого задержали, идут следственные действия. Открыто уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу. Расследование продолжается.