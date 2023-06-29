29 июня 2023, 10:45
Полицейский погиб при перестрелке в Орехово-Зуеве
Подмосковный главк СК подтвердил гибель полицейского в перестрелке в Орехово-Зуеве
Сотрудник полиции погиб после перестрелки в Орехово-Зуеве. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Московской области в своем Telegram-канале.
Следователи выяснили, что 29 июня правоохранительные органы пытались задержать четырех человек, подозреваемых в вымогательстве. Один из них начал стрелять по сотрудникам полиции.
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«В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице», — сказано в сообщении ведомства.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова добавила, что неизвестные вымогали у владельца автосервиса 1999 года рождения 100 тысяч рублей якобы за плохой ремонт машины.
Представители СК уточнили, что 26-летнего подозреваемого задержали, идут следственные действия. Открыто уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу. Расследование продолжается.
Полиция
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