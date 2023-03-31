Эксклюзив 31 марта 2023, 15:39 Следствие передало в суд материалы по делу Михаила Хачатуряна Адвокат Привалихин не согласился с выдвинутым обвинением в адрес Михаила Хачатуряна Соцсети

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Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Михаила Хачатуряна по уголовному делу о сексуальном насилии и причинении тяжкого вреда здоровью своим дочерям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Хачатуряну инкриминировали три эпизода по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов» и «Насильственные действия сексуального характера».

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Адвокат Кирилл Привалихин заявил «360», что не согласен с доводами, которые привели в обвинительном заключении.

«Предъявленное обвинение не является конкретным. Оно зиждется на показаниях „потерпевших“, которым следствием придана заранее установленная сила. То есть эти показания рассматриваются следствием не как обстоятельства, подлежащие проверке и доказыванию, а как установленный следствием факт и не подвергаются сомнению», — сказал он.

Выводы следствия

По словам защитника, доводы представителей умершего обвиняемого, в частности, Марины Сергеевны Хачарурян о том, что племянницы оговаривают ее брата с целью минимизации или ухода от уголовной ответственности следствием, игнорируются, проверка этих доводов не проводилась.

«В рамках расследования уголовного дела проведен ряд экспертиз. Следствие в постановлениях о назначении экспертизы указывает в качестве установленных обстоятельств без надлежащей следственной проверки показания Хачатурян А.М., Хачатурян К.М., Хачатурян М.М», — добавил Привалихин.

Также защитник отметил, что эксперты не оценивают показания сестер Хачатурян в совокупности с другими доказательствами, а принимают их как установленное следствием обстоятельство.

«Так, например, в результате указанных действий комиссия экспертов в заключении посмертной судебной комплексной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы пришла к ложному выводу, не основанному на реальных событиях, о наличии у Михаила Хачатуряна смешанного расстройства личности», — заключил он.

«Московский комсомолец» ранее сообщил, что обвинительное заключение в отношении Хачатуряна в Генпрокуратуре утвердили с третьего раза. Дело передали в Бутырский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Дочери 17, 18 и 19 лет убили 57-летнего Хачатуряна ножом и молотком в июле 2018 года. Девушки заявили, что отец причинял им психические и физические страдания.