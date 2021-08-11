Экспертиза признала жестокость отца сестер Хачатурян причиной его убийства

Жестокое обращение отца сестер Хачатурян и стрессовое расстройство послужили причинами его убийства. К такому выводу пришли по результатам экспертизы.

Новая экспертиза, проведенная специалистами в рамках уголовного дела против покойного Хачатуряна, установила, что причиной его убийства стало жестокое обращение с дочерьми, а также появившееся у девушек стрессовое расстройство и страх перед ним. Об этом ТАСС сообщили адвокаты сестер.

Девушки уже ознакомились с результатами экспертиз, которые подтвердили все факты жестокого обращения и сексуального насилия со стороны отца, установленные ранее другими экспертами, сообщила адвокат средней сестры Мари Давтян.

Комплекс сексолого-психолого-психиатрических экспертиз провели в отношении сестер Хачатурян и их покойного отца. Адвокат Михаила Хачатуряна, против которого уже после смерти завели уголовное дело, ранее заявлял, что результаты экспертизы не отличаются от тех, что двумя годами ранее представили в Центре имени Сербского.

Сестры Хачатурян убили своего отца 27 июля 2018 года. На момент совершения преступления им было 17, 18 и 19 лет. Результаты экспертизы показали, что младшая из них не отдавала отчет своим действиям в момент убийства. Старших сестер признали вменяемыми.

В марте 2021 года в отношении убитого Хачатуряна завели дело о насильственных действиях сексуального характера и истязании.