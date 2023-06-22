Эксклюзив 22 июня 2023, 17:26 Жертва — учительница, подозреваемый — шизофреник. Новые подробности об убийстве в Кызыле Источник «360»: подозреваемый в убийстве девушки в Кызыле страдал шизофренией

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В Кызыле мужчина зарезал 23-летнюю девушку — мать годовалого ребенка, выпускницу Тувинского госуниверситета, которая проходила стажировку в аппарате сенатора Дины Оюн. Убийство произошло 20 июня на центральной площади перед правительством республики. Подробности — в материале «360».

Что известно о погибшей в Кызыле

Девушка родилась и была прописана в селе Ишкин Сут-Хольского района, но фактически жила в Кызыле, сообщил источник.

Она поступила на филологической факультет в Тувинский госуниверситет по республиканскому проекту «В каждой семье — не менее одного ребенка с высшим образованием», хорошо училась. В вузе встретила своего будущего мужа — он был студентом инженерно-технического факультета.

В начале августа девушке должно было исполниться 24 года.

«Только вчера получила диплом, была на выпускном. А на следующий день это произошло, примерно в полдень перед домом правительства», — рассказала «360» сестра убитой.

На утро после выпускного девушка спешила в аппарат сенатора Дины Оюн — это был последний день ее стажировки.

Прокуратура Республики Тывы

На площади Арата мужчина подошел к незнакомке и что-то спросил. Поскольку она торопилась, попросила оставить в покое, уточнил источник «360».

Тогда злоумышленник выхватил нож и напал. Жертва скончалась на месте от многочисленных ранений.

Кого подозревают в убийстве

«Мужчина — уроженец города Ак-Довурак. Он нигде не работает, не имеет ни жены, ни детей. В ноябре 2010 года стал фигурантом уголовного дела за кражу. Но мировой судья Кызылского района прекратил уголовное преследование по статье 25 УПК», — сообщил источник.

С 2009 года подозреваемый состоит на учете в республиканской психиатрической больнице. Врачи поставили ему диагноз «параноидная шизофрения» и рекомендовали непрерывное лечение.

Девушка не была знакома с подозреваемым, подчеркнули ее родственники.

Суд арестовал 36-летнего мужчину, подозреваемого в «убийстве из хулиганских побуждений», на два месяца. Расследование контролирует республиканская прокуратура.

Прокуратура республики Тува

Тува скорбит по убитой

Жители Тувы второй день несут цветы в траурных лентах на площадь у здания правительства, где образовался стихийный мемориал.

Глава республики Владислав Ховалыг заверил, что семье погибшей окажут всестороннюю помощь: в частности, супругу помогут в трудоустройстве по специальности, а ребенку (сейчас ему чуть больше года) выделят место в детском саду.

Правительство Тувы

Из-за происшествия в Туве перенесли празднование Дня молодежи.

«На 23 июня на площади Арата запланировали праздник. Однако организаторы <…> посчитали неуместным <…> проводить какие-либо увеселительные мероприятия на месте, где произошла трагедия», — объяснили в пресс-службе местного правительства.