22 июня 2023, 17:26
Жертва — учительница, подозреваемый — шизофреник. Новые подробности об убийстве в Кызыле
Источник «360»: подозреваемый в убийстве девушки в Кызыле страдал шизофренией
В Кызыле мужчина зарезал 23-летнюю девушку — мать годовалого ребенка, выпускницу Тувинского госуниверситета, которая проходила стажировку в аппарате сенатора Дины Оюн. Убийство произошло 20 июня на центральной площади перед правительством республики. Подробности — в материале «360».
Что известно о погибшей в Кызыле
Девушка родилась и была прописана в селе Ишкин Сут-Хольского района, но фактически жила в Кызыле, сообщил источник.
Она поступила на филологической факультет в Тувинский госуниверситет по республиканскому проекту «В каждой семье — не менее одного ребенка с высшим образованием», хорошо училась. В вузе встретила своего будущего мужа — он был студентом инженерно-технического факультета.
В начале августа девушке должно было исполниться 24 года.
«Только вчера получила диплом, была на выпускном. А на следующий день это произошло, примерно в полдень перед домом правительства», — рассказала «360» сестра убитой.
На утро после выпускного девушка спешила в аппарат сенатора Дины Оюн — это был последний день ее стажировки.
На площади Арата мужчина подошел к незнакомке и что-то спросил. Поскольку она торопилась, попросила оставить в покое, уточнил источник «360».
Тогда злоумышленник выхватил нож и напал. Жертва скончалась на месте от многочисленных ранений.
Кого подозревают в убийстве
«Мужчина — уроженец города Ак-Довурак. Он нигде не работает, не имеет ни жены, ни детей. В ноябре 2010 года стал фигурантом уголовного дела за кражу. Но мировой судья Кызылского района прекратил уголовное преследование по статье 25 УПК», — сообщил источник.
С 2009 года подозреваемый состоит на учете в республиканской психиатрической больнице. Врачи поставили ему диагноз «параноидная шизофрения» и рекомендовали непрерывное лечение.
Девушка не была знакома с подозреваемым, подчеркнули ее родственники.
Суд арестовал 36-летнего мужчину, подозреваемого в «убийстве из хулиганских побуждений», на два месяца. Расследование контролирует республиканская прокуратура.
Тува скорбит по убитой
Жители Тувы второй день несут цветы в траурных лентах на площадь у здания правительства, где образовался стихийный мемориал.
Глава республики Владислав Ховалыг заверил, что семье погибшей окажут всестороннюю помощь: в частности, супругу помогут в трудоустройстве по специальности, а ребенку (сейчас ему чуть больше года) выделят место в детском саду.
Из-за происшествия в Туве перенесли празднование Дня молодежи.
«На 23 июня на площади Арата запланировали праздник. Однако организаторы <…> посчитали неуместным <…> проводить какие-либо увеселительные мероприятия на месте, где произошла трагедия», — объяснили в пресс-службе местного правительства.
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